الهيئة المؤقتة تعقد أول اجتماعاتها بالفيديو

رؤى تؤكد صعوبة استكمال الدوري الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت الهيئة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة العراقي، أن تباشر أعمالها باجتماع أولي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي، مؤلفة من إياد بنيان رئيسا، و”شامل كامل وأحمد علي وأسعد لازم ورافد عبد الأمير” أعضاء.. وقال مصدر بالهيئة: “علينا أن نسابق الزمن، وبالتالي سيكون الاجتماع الأول عبر وسائل التواصل (الفيديو)، لالتزام الجميع بقرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة، بالحظر الصحي ومنع التجوال”.

وأضاف: “الهيئة ستباشر العمل الفعلي من خلال التواجد اليومي في مقر الاتحاد، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها”.وتولت الهيئة المؤقتة، العمل اعتبارا من الجمعة، وتقوم بمهام عملها في إدارة عمل اتحاد الكرة والتواصل مع الأندية؛ لإيجاد الحلول الممكنة لمسابقة الدوري المحلي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسماء اللجنة المؤقتة التي ستدير عمل الاتحاد العراقي، خلال الفترة المقبلة.. وتتألف الهيئة المؤقتة من إياد بنيان رئيسًا، والدكتور شامل كامل نائبًا له، بجانب الأعضاء أحمد علي وأسعد لازم ورافد عبد الأمير على أن يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل.

وستتولى اللجنة المؤقتة بمهام عملها في إدارة عمل اتحاد الكرة والتواصل مع الأندية لإيجاد الحلول الممكنة لمسابقة الدوري المحلي.

إلى ذلك، وبرغم غموض مصير مختلف بطولات كرة القدم حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الحديث عن عودة الدوري العراقي الممتاز لم يتوقف في الأوساط الرياضية.

وتعيش الكرة العراقية حالة من التخبط في الفترة الحالية بعد تجميد كافة الأنشطة الرياضية، من ضمنها كرة القدم، وتولي لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، وهو ما أصاب الأندية والجماهير بالقلق على مصير البطولة.

واستطلع التقرير التالي آراء عدد من الأندية حول رؤيتهم للدوري العراقي وكيفية التعامل مع الوضع الراهن:

قال عبد الرحمن رشيد، عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، إن الوضع الحالي يؤكد صعوبة استكمال الدوري الممتاز هذا الموسم.. وأوضح أن الوقت يداهم الهيئة المؤقتة التي اصطدمت بواقع الكرة العراقية، وحتى في حال التخلص من الفيروس، الأندية ستكون بحاجة إلى شهر كامل على أقل تقدير حتى تستعيد جاهزيتها البدنية، وبالتالي إكمال الدوري يبدو أنه أقرب للمستحيل.

واقترح رشيد، أن يذهب الاتحاد إلى إلغاء الدوري بشكل رسمي وتكون هناك بطولة مصغرة لتحديد المشاركين في البطولات الآسيوية والعربية والبدء للتحضير إلى موسم جديد بوقت مبكر.

في حين،أكد علاء بحر العلوم أمين سر نادي الشرطة، أن فريق الشرطة ملتزم بسقف زمني وفقا لتعليمات الاتحاد الآسيوي التي تؤكد أن دوري أبطال أسيا سيكون عن طريق دورة مجمعة.

وأضاف: “الفريق سيلتزم باللعب في البطولة مطلع شهر تموز المقبل وهذا الأمر لا جدل حوله والشرطة عليه أن يضع هذا الموعد في حساباته”.وأشار إلى أن الشرطة يدعم فكرة استئناف الدوري بشرط أن ينتهي قبل شهر تموز المقبل وإن تعذر ذلك فمن الصعب استكمال المسابقة خصوصا إن استمر الحظر إلى الشهر المقبل.

وأوضح بحر العلوم، أن الشرطة يترقب قرارات الهيئة المؤقتة التي ستواجه عدة مشاكل، وبالتالي الأندية أمام مسؤولية وعلينا أن نترقب ما يجري وحينها ووفق المتغيرات سنقول رأينا بوضوح.

ويرى محمد فرحان، أمين سر نادي أمانة بغداد، أن إدارة النادي ستقف مع جميع القرارات التي ستصدرها الهيئة المؤقتة خلال الفترة الحرجة التي تتطلب تكاتف جهود الجميع.. وأوضح أن الأدوار المتبقية من الدوري 9 جولات ومن الممكن أن تضغط بشهر ونصف لإنهاء المسابقة.

وأضاف فرحان “باعتقادي إذا حصلنا على وقت كافٍ لاستئناف الدوري علينا أن نذهب مع خيار الاستئناف لخدمة المنتخب، لأن استئناف البطولة ينعكس إيجابيا على المنتخب”.وتابع “في حال قررت الهيئة المؤقتة إلغاء المسابقة، لن نعارض ذلك مع تنظيم المشاركات الخارجية بشكل مقبول، وتحديد موعد مبكر لانطلاق الموسم المقبل وتجاوز جميع أزمات الموسم الحالي”.

وأكد حازم تيمور، أمين سر نادي الحدود، أن كل المؤشرات تدل على استحالة إكمال الدوري ومتوقع أن تقرر الهيئة المؤقتة إلغاء الدوري وعلى الأندية ان تكون متفهمة لمتغيرات الوضع العام وأن تعد للموسم المقبل.

وأشار إلى نادي الحدود سيدعم جميع القرارات التي ستصدرها الهيئة المؤقتة للخروج من مأزق الموسم الحالي، لأن الظرف العام الذي يمر به العراق عصيب جدا والجانب الاقتصادي كذلك معقد.. وأوضح “يجب أن نكون منطقيين، استئناف الدوري بات صعبا، الوقت لا يسعفنا لإكمال المسابقة.