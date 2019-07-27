البيت الأبيض يستبعد اتفاقاً كبيراً في محادثات التجارة

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إنه لا يتوقع إبرام اتفاق كبير في محادثات التجارة مع الصين هذا الاسبوع لكن المفاوضين الأميركيين يأملون في تهيئة المجال لإجراء مزيد من المحادثات المثمرة بشأن تقليص القيود التجارية.

وقال كودلو خلال مقابلة مع سي.إن.بي.سي: ”سيجتمعون في شنغهاي.. لا أتوقع أي اتفاق كبير. أعتقد، بالحديث مع مفاوضينا، أنهم سيهيئون المجال وآمل أن نعود إلى النقطة التي توقفت عندها المحادثات في أيار الماضي“.

وأضاف ”نمضي على نحو جيد.. لم نبرم اتفاقا بعد لكن ما زال هناك قضايا هيكلية تتعلق بسرقة حقوق الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والتشويش السيبري وحواجز الرسوم التجارية وغير التجارية وما إلى ذلك، وبلا ريب آليات التنفيذ“.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع بقوة أن تقبل الصين على شراء منتجات زراعية أميركية كبادرة حسن نية.

وأعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر سيجتمعان مع ليو خه نائب رئيس الحكومة الصينية لإجراء محادثات في شنغهاي بدءا من يوم 30 تموز.

سيكون هذا أول اجتماع مباشر للجانبين منذ اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على إحياء المحادثات بهدف إنهاء الحرب التجارية المحتدمة منذ عام بين البلدين.