التربية تمدد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة لمدة أسبوع

الصحة النيابية تطالب بتعطيل دوام المدارس والجامعات شهرا

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التربية امس الأربعاء، تمديد عطلة نصف السنة في بغداد والبصرة لمدة اسبوع اثر تسجيل إصابات بفيروس كورونا الصيني في بعض المحافظات.

وقالت الوزارة، في بيانه تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن ” وزيرة التربية سها خليل العلي بك وافقت على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحد “.

واوضحت الوزارة بان ” قرار التعطيل، اجراء احترازي للحفاظ على صحة طلبتنا وتلاميذنا الاعزاء اثر تسجيل حالات مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد “. وفي وقت سابق من يوم امس نفسه، دعا النائب في لجنة الصحة والبيئة النيابية عبدالحسين الموسوي، الحكومة لاتخاذ اجراءات عاجلة لمنع انتشار فايروس كورونا. وقال الموسوي في بيان اطلعت عليه الجريدة، “بعد ظهور خمس حالات صفرية مؤكدة لمرض كورونا في العراق (4 حالات في كركوك وواحدة في النجف) ينبغي على اللجنة العليا في رئاسة الوزراء التحول من الإجراءات الوقائية الىإجراءات المواجهة وتحجيم الانتشار وبما هو معتمد ضمن معايير منظمة الصحة العالمية”.

وبين “لعل أهم تلك الإجراءات الان هو تعليق الدوام في المدارس والجامعات لمدة شهر من الان وكما اعتمدته الدول التي سجلت ظهور حالات موجبة لهذا المرض”.

وطالب الموسوي «وزارة الصحة بمراجعة موافقتها على دخول كوادر الشركات الصينية العاملة في العراق حتى مع ما اشترطته من شروط نجدها غير كافية ولا تتناسب مع مقدار الخطورة التي يشكلها هذا الجيل من الفايروس والذي حذرت يوم أمس منظمة الصحة العالمية من تحوله الى وباء عالمي في حال تفاوتت أساليب مواجهته من قبل بعض الدول التي سجلت حالات إصابة به».