اليوم.. الطلبة يلاقي الصناعات في الجولة الخامسة لممتاز الكرة

الزوراء يستعيد أحمد فاضل قبل مواجهة الميناء

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام في الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين مباراة فريقي الطلبة والصناعات الكهربائية في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الخامسة لممتاز الكرة، بتحكيم سالم عامر وجاسم كاظم واحمد نعيم ومحمد إياد، والحكام الإضافيين، محمد كامل زغير ومنتصر غازي، ومقوم الحكام أركان صالح.

وتجرى يوم غد الثلاثاء مباراتان في الجولة ذاتها، فيلعب نغط الجنوب والنفط في ملعب الفيحاء في الساعة الخامسة والربع مساء بتحكيم مصطفى عبد الكريم وجهاد عطية واحمد سوادي وإياد صباح ومقوم الحكام نعمت حميد، في حين يضيف ملعب كربلاء الدولي مباراة فريقي نفط الوسط وأربيل في الساعة 3 عصرا بتحكيم علي صباح وكرار عباس لعيبي ومقداد عقيل ومحمد طارق ومقوم الحكام عادل القصاب.

إلى ذلك، تلقى نادي الزوراء، انباءً سارة قبل مواجهة الميناء في اطار مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وسيواجه النوارس فريق السفانة في الجولة الخامسة من المسابقة يوم الاربعاء المقبل على ملعب الفيحاء في البصرة.. وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، ان «اللاعب احمد فاضل يعود لتدريبات الفريق الجماعية تحضيراً لمواجهة الميناء ضمن الجولة الخامسة لدوري الكرة بعد ابتعاده عن مبارتي الفريق امام الكهرباء وأمانة بغداد بسبب الاصابة».

من جانبه، عاود لاعب خط وسط القوة الجوية محمد علي عبود تدريباته الفردية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به، على مستوى الأنف.. ويسعى نجم القوة الجوية لاسترداد عافيته بشكل تام، قبل المشاركة في المران الجماعي.. وتلقى عبود تحذيرات من الاحتكاك خلال الفترة الحالية، لذا اقتصر على التدريبات الفردية؛ للحفاظ على الجانب البدني من أجل العودة التدريجية للملاعب.. وتعرض عبود لكسر في الأنف بمباراة الصناعات الكهربائية، وخضع لتدخل جراحي بعد مغادرته الملعب بشكل مباشر.

في حين، نفى مدرب اللياقة البدنية للشرطة العراقي سردار محمد، وجود إصابات للاعبي الفريق، حسام كاظم وفيصل جاسم مؤكدا جاهزيتهما لخوض المباريات.. وقال محمد في تصريحات صحفية «اللاعبان حسام كاظم وفيصل جاسم لم يتعرضا لإصابات بالغة مثلما أشيع بل أنهما في حالة جيدة ويمكن أن يشاركا في المباريات المقبلة من الدوري».

وأوضح: «حسام كاظم تعرض لجهد عالي وفضلنا منحه راحة وهو قادر على خوض المباريات في أي وقت، أما فيصل جاسم فتعرض لكدمة بسيطة في المباراة الماضية وسيكون جاهزا لخوض المباراة اعتبارا من الجولة المقبلة».

وأكمل: «اللاعب المنضم حديثا للفريق مصطفى ناظم يحتاج إلى 10 أيام ليكون جاهزًا بشكل تام لخوض مباريات الدوري حيث دخل في التدريبات الجماعية لكن انقطاعه عن اللعب بالفترة الماضية أثر على جاهزيته البدنية ونعمل معه بشكل شخصي ليكون جاهزًا في الأيام المقبلة».

هذا ودفعت الفرق الجماهيرية ضريبة فيروس كورونا بعد أن أعلنت خلية الأزمة المنبثقة من مجلس وزراء العراق عن منع التجمعات تجنبا لانتشار المرض لتعلن لجنة المسابقات عن منع الجماهير من الدخول إلى الملاعب.

وبالتالي ستدفع الفرق الجماهيرية ضريبة الفيروس وأول المتضررين كان الزوراء الذي سقط في فخ التعادل أمام أمانة بغداد في الجولة الرابعة بعد أن فقد دور جماهيره المؤثرة بشكل واضح.. وستستفيد الفرق المغمورة التي لا تمتلك قاعدة جماهيرية من قرار منع الجمهور، خصوصا وأن الموسم الحالي يلعب بمرحلة واحدة.

في حين، عكر جمهور أربيل صفو المنافسة بدخوله لملعب فرانسو حريري في مباراته ضد الصناعات الكهربائية وحاول الاعتداء على الطاقم التحكيمي، واعتدى بالضرب إلى مصور القناة الناقلة بعد توثيقه دخول الجمهور لأرض الملعب.

وشهدت الجولات الأربعة الماضية صراعا محموما من قبل اللاعبين على لقب الهداف حيث افتتح لاعب القوة الجوية أيمن حسين الموسم بتسجيله أول هاترك في مرمى الصناعات الكهربائية.

وبرغم بلوغ رصيد أيمن حسين 4 أهداف إلا أن مهاجم النفط محمد داود يقدم موسما استثنائيا وتصدر لائحة الترتيب بخمسة أهداف.. ويلاحق الثنائي مهاجم القوة الجوية حمادي أحمد ومهاجم الشرطة مروان حسين ولاعب النجف علي صلال ولكل منهم ثلاثة أهداف.