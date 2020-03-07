رضا عباس: حكام الكوت يملكون الثقة وتأثرت براية محمد عرب

الحكم الشاب يسعى إلى نيل الباج الدولي

بغداد ـ فلاح الناصر:

انطلق لاعبا في فرق الاشبال والناضين ثم الشباب في نادي الكوت الرياضي، تحت اشراف المدربان ماجد بشي وواثق جلال، ثم مثل منتخب تربية واسط باشراف الملاك التدريبي المؤلف من نصير مريبي وماجد بشي، وقرر دخول سلك التحكيم في العام 2006، فحصل على شهادة تحكيم فئة درجة ثالثة، بعدها بعامين دخل قائمة الدرجة الثانية، وفي عام 2012 التحق بقضاة الدرجة الأولى، ذلك هو الحكم الشاب المساعد، رضا عباس، اختصاص تربية رياضية، المعاون في احدى مدارس محافظته الكوت.

نفط ميسان وأربيل

في الموسم السابق بدوري الكرة الممتاز وبطولة الكأس، اسهم في المشاركة بإدارة 18 مباراة، وهذا الموسم ومع مرور 3 جولات، اسهم في قيادة مباراة فريقي نفط ميسان واربيل التي اقيمت يوم 23 شباط في ملعب ميسان الأولمبي وانتهت بفوز الضيوف بهدف المحترف الكاميروني، كريستوفر ميندوغا، في الدقيقة 94، وكان رضا عباس بين الطاقم التحكيمي المؤلف من زيد ثامر وحسين تركي ، والحكام الإضافيين علي أحمد شاكر ومحمد مهدي.

ملعب الكوت وأسكندر

ويضيف: استعد للمشاركة في إدارة مباريات ضمن الجولات المقبلة في دوري الدرجة الممتازة لهذا الموسم الذي تبدو فيه فرصة العناصر التحكيمية الشابة قليلة قياسا بعدد جولات الدوري الذي يقام لمرحلة واحدة، اذ نؤدي تدريبات مع مجموعة من زملائي حكام المحافظاة الذين يملكون الثقة ونتدرب في ملعب الكوت الأولمبي الذي يديره عبد الكريم أسكندر ويعاونه شقيق الحكم السابق مصطفى العبيدي، وأسكندر رئيس لجنة حكام الكرة في محافظة الكوت يكون قريبا من الحكام يعمل على حثهم لتحقيق النجاحات في المباريات والمشاركة بفعالية في الوصول إلى افضل درجات التقويم.

الإضافيين والفار

الحكم الشاب وصف اشراك حكام إضافيين بالخطوة المهمة جدا، مؤكدا ان اعتماد تقنية «الفار» يعد نقلة نوعية في إدارة المباريات وما شهدته البطولات الكبرى والدوريات المتقدمة يسهم في تحقيق النجاح عبر استخدام التقنية الحديثة التي تقلل من الاخطاء في المباريات بالعودة إلى الشاشة من حكم المباراة بشكل فوري، لذلك شاهدنا اتخاذ العديد من القرارات واحتساب ركلات جزاء او حالات طرد أسهمت في تغيير نتائج المباريات.

نصائح وقرارات

يقول رضا، تأثرت في بداية مسيرتي مع التحكيم براية الحكم الدولي السابق الدكتور محمد عرب، وما زلت اتعلم منه، فهو يقدم النصائح إلى الشباب ويشجعهم في اثبات الجدارة والتفوق في المباريات، ينصحنا في الوقوف بثبات وثقة في لحظات رفع الراية وعدم التأثر بالجمهور او الضغوط والحرص على متابعة الكرة والتمركز بصورة صحيحة والانسجام مع الطاقم والعمل على تطبيق القانون بدقة وهذا يسهم في نجاح الحكم بإدارة المباريات.

مدلل وصباح

واشار إلى ان العديد من الحكام الشباب نجحوا في كسب الاضواء والاهتمام من الجيل الحالي بفضل ما يملكونه من اداء فني متقدم ويتعاملون بثقة في الحالات التحكيمية ضمن المباريات، ابرزهم الدولي المساعد الدكتور واثق مدلل والحكم الدولي الصاعد احمد صباح، اذ كانا مؤثرين في المباريات بدقة قراراتهم واظهرا مقدرة فنية عالية.

وقال: لأنني حكم اسعى بكل جهد إلى المواظبة على التدريبات والالتزاام بالقانون الحديث في كرة القدم من أجل تسجيل النجاح في المشاركة بقيادة المباريات وطموحي التفوق الدائم وصولا إلى نيل الباج الدولي وهذا الحلم يتحول إلى حقيقة بفضل المستوى الفني الذي اقدمه ومدى التزامي في اتخاذ القرارات الدقيقة في المباريات.

تغييرات لجنة الحكام

وعن التغيير الذي طرأ على لجنة الحكام المركزية، اوضح انه يقدم الشكر لجميع اسرة الحكام التي اسهمت في المشاركة بنجاح البطولات المحلية في ظروف صعبة، والوقت الحالي فأن الحكم الدولي السابق رعد سليم امامه عمل كثير والحكام يحتاجون إلى اهتمام اضافي وتمرين أسبوعي موحد ولقاءات أسبوعية لتحليل الحالات التي يتخذونها في المباريات وتجهيزات حديثة ومعسكرات تدريبية قبل بدء الموسم وفي فترة ما بين المرحلتين وامور اخرى تسهم في تعزيز ثقة الحكم وتضاعف مسيرته بالعطاء الإيجابي.