مالك فيوري مدربا مساعدا لنادي بورتيمونينسي البرتغالي

بن عطية يؤكد أن ميمي سيكون مميزا في المستقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعاقدت إدارة نادي بورتيمونينسي البرتغالي مع المدرب العراقي مالك حسن فيوري ليكون ضمن الجهاز الفني للفريق الذي يقوده المدرب بولو سيرجيو وضم النجم الصاعد مهند علي الملقب “ميمي”، وفيوري يملك خبرات في العمل باوروبا بفضل تجاربه التدريبية والمعايشات التدريبية التي امضاها هناك فضلا على حصوله على اعلى الشهادات التدريبية، وهو يملك شهادة البروف التدريبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال فيوري انه كان لاعبا إلى جانب المدرب سيرجيو في الموم 99/2000 وبين ان تواصله مع المدرب استمر سيما في فترة معايشة فيوري لفريق كيميريش لمدة 6 أشهر، وكان الفريق يقوده المدرب ري فيتوريا، واقيمت في المدة نفسها دورة تدريبية اشترك فيها فيوري إلى جانب صديقه سيرجيو.

واوضح المدرب العراقي، ان مهمته اعطاء المدرب تقريرا يوميا عن المهاجمين بصورة عامة في الفريق وتقديم تحليلا مفصلا عن لاعبي هذا الخط المهم، وبتعاقده مع الفريق البرتغالي، يعد فيوري أول مدرب عراقي يعمل ضمن فريق للمحترفين بصفة مدرب مساعد ومسجل رسميا في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

من جانب اخر، أشاد المخضرم المهدي بن عطية، بقدرات زميله السابق في صفوف فريق الدحيل، العراقي مهند علي، الذي رحل في فترة الانتقالات الشتوية إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي مع إمكانية شراء عقده. وتحدث المغربي بن عطية خلال أحد البرامج على قنوات “الكأس” القطرية بقوله: “مهند علي شاب ممتاز. نعم، لقد لعبت معه في نادي الدحيل في الستة أشهر الأولى، وهو لا يزال صغير السن، ولديه إمكانات كبيرة جداً، وله لياقة جيدة وتسديدة قوية جداً، ويمكن أن يكون لاعباً ممتازاً في المستقبل”.وأضاف بن عطية: “نعرف تماماً أن في البرتغال العديد من اللاعبين الشباب الذين يتألقون هناك، ومن ثم يصلون إلى أندية بورتو وبنفيكا، وربما للأندية الكبيرة الأخرى. أنا شخصياً هذا ما أتمناه لمهند علي، لأنه شاب ممتاز، وأنا حزين لأنه ترك الدحيل، لكنني أتمنى له كل الخير”.