إطلاق المنحة السادسة للعاطلين عن العمل والرابعة للمعين المتفرغ

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية امس الاثنين العاطلين عن العمل ممن ظهرت اسماؤهم في الدفعة السادسة، الى مراجعة مـنافـذ الـصرف الالي لتسلم منحة الطوارئ، بينما اطلقت الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ للمشمولين الخاصة بثلاثة اشـهـر.

وقـال وزيـر العمل باسم عبد الزمان، في بيان تلقت الصباح الجديد على نسخة منه ان الوزارة “اطلقت الدفعة الرابعة من راتب المعين المتفرغ في بغداد ومحافظات الـبـلاد والـخـاصـة بـأشـهـر: تشرين الأول والثاني وكانون الأول من العام الحالي”.وأكد الوزير، أن “توزيعها سيكون لحاملي بطاقة (الماستر كارد)”، داعيا من “ظهرت اسماؤهم في الموقع الالكتروني الــخــاص بــالــوزارة الــى مـراجـعـة المـنـافـذ الـخـاصـة بذلك لصرفها لهم”.واردف: ان وزارتـــه “اطـلـقـت الـدفـعـة الـسـادسـة من مـنـحـة الــطــوارئ الـخـاصـة بـالـعـاطـلـين عــن الـعـمـل والـتـي تشمل مختلف المـوالـيـد”، داعـيـا مـن “ظهرت اسماؤهم في الموقع الالكتروني الخاص بـالـوزارة الـى مراجعة منافذ الصرف الالـي الخاص بشركة سـويـج مـن اجــل تـسـلـم منحهم الـبـالـغـة 175 الـف ديـنـار لكل شـخـص”.

وأشار إلى، أن “الوزارة كثفت جـهـودهـا مـن اجـل اتـمـام اطــلاق الـوجـبـات المتبقية والاسـمـاء التي تـنـدرج ضمن قـوائـم كـل وجبة من اجل انجاز توزيع منحة الطوارئ. وكشف الزمان عن التعاون مع منظمة العمل الدولية لمناقشة فتح مكتبين الاول في بغداد والثاني في اربيل، من اجل الاسهام في تفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فــضــلا عـــن دعــــم المــنــظــمــة لــخــلــق فــــرص عـمـل للعاطلين وبـحـث عـدة امــور اهمها عمالة الاطـفـال وكيفية القضاء عليها”.

وافـاد بـأن “المنظمة والــوزارة ناقشا موضوع منحة الطوارئ وعمل الاكشاك للعاطلين عن العمل لاحتواء مشكلة الشباب العاطلين المعتصمين لتوفير فرصة عمل لهم”، مؤكدا “دعم المنظمة لحل مشكلة المجتمع العراقي وهي البطالة مع تقديم التسهيلات لتنفيذ البرامج الخاصة بـالـوزارة التي تستهدف شريحة الشباب بشكل خاص”.