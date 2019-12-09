الانتخابات في المملكة المتحدة الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 9th, 2019 0 تعليق 77 views ماتبقى من الديمقراطية إطلاق المنحة السادسة للعاطلين عن العمل والرابعة للمعين المتفرغ نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة اليوم.. يوم النصر العظيم ديسمبر 9th, 2019 نواب: سائرون والفتح وضعا الكرة في ملعب رئيس الجمهورية لتكليف مرشح بديل لرئيس الوزراء ديسمبر 9th, 2019 النائب عبد الله الخربيط يطالب بإختيار مرأة لرئاسة الوزراء ديسمبر 9th, 2019 ائتلاف الوطنية يطالب بمحاسبة مجلس المفوضين السابق على هدر المال والتلاعب بالأصوات ديسمبر 9th, 2019 التربية تنفي أنباء تأجيل العام الدراسي وتؤكد استعدادها لامتحانات نصف السنة ديسمبر 9th, 2019 عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين تتداولها وسائل الاعلام عبر القارات ديسمبر 9th, 2019 اليونيسيف: 4.1 مليون عراقي نصفهم من الاطفال بحاجة الى مساعدات انسانية ديسمبر 9th, 2019 العراق يفتح ملفاً قديماً لإسترداد 87 مليار دولار بذمة 55 دولة ديسمبر 9th, 2019 إطلاق المنحة السادسة للعاطلين عن العمل والرابعة للمعين المتفرغ ديسمبر 9th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.