دعم حكومي وبرلماني لاستضافة البطولة العربية وخليجي 25 في العراق

«الآسيوي» يوجل تصفيات القارة والمونديال

بغداد ـ الصباح الجديد:

شدد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، على أهمية الدعم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية بخصوص المشاريع التي تنفذها الوزارة، معتبراً أن تلك المشاريع تؤمن للعراق استضافة البطولات الدولية الكبيرة و»إنهاء الذرائع» التي تهدف لإبقاء الحظر على العراق.

وقال رياض في بيان تلقته السومرية نيوز، إن «جميع المؤسسات الرسمية والحكومات المحلية في المحافظات مسؤولة بتماسها مع وزارة الشباب والرياضة في إنجاح البطولات التي سينظمها العراق العام المقبل ومنها بطولة خليجي 25 والدورة الرياضية العربية ومن حق جميع المؤسسات وأولهما الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية الوقوف على جميع الاستعدادات والتحضيرات، والأهم هو التعاطي الاعلامي مع هذا الشأن لأن كل ما يطرحه الإعلام بسلبية قد يؤثر بصورة أو بأخرى على الملف وهو في الغالب يجانب الحقيقة، مبيناً أن «بلدنا بصدد تنظيم استحقاقين مهمين بإسم العراق وأن الاضرار عن قصد بهذا المسعى نعده استهدافا لسمعة البلد ومؤسساته ولن نتوانى في التصرف قانونا للحد منه».

وبشأن عمليات البناء والتاهيل للمنشات الرياضية، بين رياض أن «وزارة الشباب والرياضة نجحت في تأمين المخصصات المالية لأغلبها بجميع المحافظات وسنمضي بقوة بهذا الاتجاه حتى يتم حسم ملف البناء والإعمار كلياً في المنشآت الرياضية»، مناشداً الجمهور والإعلام الرياضي بـ»التعاطي مع الأمور والأخبار الإيجابية التي تخص ملفات البطولات ومنها تواصل الوزارة مع اكثر من تسعة الاف متطوع شاب من داخل العراق وخارجه ومع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأنين الشبابي والرياضي وإمكانية إسهامهم في تنظيم البطولات».

إلى ذلك، قرر ممثلو الاتحاد الاسيوي، أول أمس، الغاء المواعيد السابقة لمباريات التصفيات المزدوجة لمنتخبات اسيا الى اشعار اخر بسبب وباء كورونا. وسيصار الى تحديد مواعيد جديدة او الاستمرار بعدم التحديد الاسبوع المقبل في اجتماع يعقد في امارة دبي الاماراتية.

ممثل الاتحاد الاسيوي اكد على ان «إلارجاء من دون تحديد مواعيد ينسحب ايضا على مباريات الاندية في دوري ابطال اسيا الذي وبنسب كبيرة مهدد بالالغاء».وفي ظل الوضع الراهن قد يتم الغاء مواجهة العراق والاردن في الاطار الودي التي كان من المزمع ان تضيفها العاصمة القطرية الدوحة الشهر الجاري بانتظار ما ستسفر عنه الايام القليلة المقبلة.

ويقف منتخبنا الوطني في صدارة ترتيب مجموعته الثالثة في تصفيات آسيا والمونديال وله 11 نقطة، ثم المنتخب البحريني برصيد 9 نقاط ثم إيران بـ 6 نقاط، وهونغ كونغ برصيد 5 نقاط، وكمبوديا بنقطة واحدة فقط.