“الغنام” يؤكد وضع الخطط الهادفة للنهوض بمعامل الاسمنت وتقليل كلف الإنتاج

“ديالى” تجهز كهرباء الوسط بمحولة قدرة سعة (31.5 ام في اي)

بغداد _ الصباح الجديد :

أكـد مدير عام الشركة العامة للاسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس عدنـان الغنـام : وضع الخطط الهادفة للنهوض بمعامل الاسمنت من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الكلف .

وقال المدير العام خلال زيارته الى مقر معاونية الاسمنت الجنوبية ومعملي اسمنت الكوفة والنجف وعقده اجتماعاً مع الملاكات المتقدمة اوعز خلاله بضرورة الاستمرار في الإنتاج مع استمرار أعمال الصيانة والتأهيل للمعامل وتقديم دراسة جدوى اقتصادية من إدارة المعاونية حول أمكانية إضافة خطوط إنتاجية تعمل بالطريقة الجافة وبطاقات عالية لاستيعاب العاملين .

واشار المدير العام الى أهمية تأهيل وصيانة أحد خطي معمل اسمنت المثنى للوصول الى الطاقة التصميمية واستثمار الايرادات المتحققة في تأهيل الخط الثاني ، مؤكداً السعي لمفاتحة الجهات المعنية من أجل تقليل أسعار النفط الاسود خاصة للمعامل التي تعمل بالطريقة الرطبة كونها تستهلك ضعف كمية النفط الاسود التي تحتاجها المعامل التي تعمل بالطريقة الجافة .

وأجـرى المدير العام جولة ميدانية في معملي اسمنت النجف واسمنت الكوفة لمتابعة سير العمل في محطات الإنتاج والتعبئة والمحطة الكهربائية وأعمال التأهيل والصيانة حسب الخطة الزمنية المرسومة للوصول الى الطاقات الإنتاجية المتاحة وأكد خلال لقائه بالعاملين من العقود والاجور اليومية سعيه ومتابعته لموضوع الحوافز والمكافآت الإنتاجية والخطورة لاسيما لمواقع العمل المهمة والخطرة والصعبة وتقديم الاسناد والدعم لإيجاد الحلول لقضاياهم ومتابعتها شخصياً مع الجهات ذات العلاقة لضمان حقوقهم المشروعة كما وأستمع الى مقترحات وطلبات مجموعة من المنتسبين لتجاوز المعوقات والنهوض بواقع المعاونية ومعاملها .

على صعيد متصل اعلن مدير عام شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس عبد الرسول محمد عارف عن تجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بمحولة قدرة واحدة سعة (31.5MVA ) وبمبلغ (660) مليون دينار ، مشيرا الى ان هذه المحولة تعد الأولى من 5 محولات قدرة تضمنها العقد المبرم الموقع مع الشركة المذكورة ، مؤكدا ان الشركة تمتلك الامكانية لتلبية حاجة وزارة الكهرباء والقطاعين العام والخاص من المحولات الكهربائية متعددة السعات.

في شأن اخر لفت المدير العام الى ان الشركة تواصل إستقبال طلبة المعاهد والكليات في اطار التعاون مع المؤسسات العلمية والتعليمية في محافظة ديالى وبقية محافظات البلاد حيث استقبلت مجموعة من طلبة المرحلة الثانية في قسم تقنيات المحاسبة التابع للمعهد الفني التقني/ بعقوبة برفقة رئيس القسم الدكتور محمد عزيز هليل والدكتورة أمينة ابراهيم والأستاذة اسماء سهيل لأغراض التدريب والاطلاع الميداني على مكائن وخطوط الإنتاج وآلية عملها ومعرفة مراحل العملية الإنتاجية وانواع المنتجات ومواصفاتها وجودتها والاطلاع على النظام المالي والمحاسبي للشركة. من جانبها سوقت الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن كميات من مفروم او حبيبات المطاط خلال شهر شباط الماضي.

وافصح مدير عام الشركة المهندس يوسف محمد جاسم عن تسويق (100) طن من حبيبات المطاط بقياسات (3 الى 5) ملم والمنتجة في مشروع تدوير الاطارات المستهلكة في مصنع اطارات الديوانية الى القطاع الخاص ، مشيرا الى ان مفروم المطاط يستعمل في ارضيات الملاعب الرياضية ومادة اولية لشتى الصناعات المطاطية والكيمياوية ، لافتا في الوقت ذاته الى مشروع تدوير الاطارات المستهلكة بالمشاركة مع شركة ابراج الكوت والذي يعد من المشاريع البيئية التي ستسهم في تخليص البلاد من اطنان الاطارات المستهلكة التي تجمعت على مدى سنوات كثيرة وتحويلها الى منتجات مختلفة ومفيدة منها ارضيات الملاعب ورياض الاطفال والمقرنص للمماشي في الحدائق والممرات وبقياسات مختلفة ، معلنا عن استعداد الشركة لتجهيز دوائر الدولة والقطاع الخاص بحبيبات المطاط بشتى القياسات والارضيات المطاطية بشتى الأشكال والقياسات وبشكل فوري من خلال مقر التسويق في مصنع اطارات الديوانية .