العراق أول بلد التزم بقرار خفض الإنتاج و”النفط ” تعد بتسهيلات تمكن الشركات الأجنبية من استثمار الغاز

أمين عام اوبك من بغداد:

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، السبت، أن العراق أول بلد التزم بقرار خفض انتاج النفط الذي اقرته المنظمة، وفيما قال أن القرار سيسهم في حماية الدول النفطية، اكد وزير النفط ثامر الغضبان حرص الوزارة على تمكين شريحة كبيرة من الشركات الأجنبية من استثمار الغاز وإيقاف حرقه بتقديم التسهيلات كافة وبما يؤمن عمل الشركات عبر إجراءات مبسطة وسهلة للمستثمر

وقال باركيندو في كلمة القاها خلال مؤتمر الطاقة الدولي ببغداد، إن ” العراق كان أول بلد التزم بقرار خفض انتاج النفط الذي اتخذته المنظمة اجتماعات فيينا وابو ظبي”.

وأضاف، أن “قرار خفض انتاج النفط سيحمي الدول النفطية من عدم تدهور الأسعار”، مشيرا إلى أنه “اجرى سلسلة مباحثات مع المسؤولين العراقيين خلال تواجده في العاصمة بغداد”.

وفي المؤتمر ذاته الذي انعقد امس السبت، أكد وزير النفط ثامر الغضبان ، حرص وزارة النفط على تمكين شريحة كبيرة من الشركات من استثمار الغاز وإيقاف حرقه، مشيرا الى استعداد الوزارة تقديم التسهيلات كافة للشركات بما يؤمن عملها عبر إجراءات مبسطة وسهلة للمستثمر، بغية إصلاح بيئة العمل.

وقال خلال مؤتمر العراق للطاقة 2019 إن “العراق يرحب بتوافد الشركات الأجنبية العالمية للاستثمار في القطاع النفطي بالتزامن مع انتهاء صفحة داعش، ويؤكد حرصه على تقديم التسهيلات كافة للشركات لتسهيل عملها وإصلاح بيئة العمل على أن تكون الإجراءات مبسطة وسهلة للمستثمر”.

وأضاف “نرفد جميع التطورات في العالم على مستوى التكنولوجيا أو الطاقات المتجددة، في ذات الوقت نحرص على الحفاظ على البيئة..



لذلك تسعى وزارة النفط لتمكين شريحة كبيرة من الشركات من استثمار الغاز وإيقاف حرقه”.

وأشار الغضبان إلى أن “الحكومة العراقية تعمل على مكافحة الفساد من خلال حصر الأعمال التجارية والاستثمارية كافة داخل العراق، وأن تكون خالية من صفقات الفساد”.

واعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، أمس السبت، عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق مع حكومة اقليم كردستان بما يخص تصدير الاخيرة للنفط الخام.

وقال الغضبان خلال المؤتمر، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ان انتاج النفط الخام في اقليم كردستان يصل في اعلى معدل الى 500 الف برميل يوميا غير انه لا يصل منها شيء للحكومة الاتحادية.

واضاف ان المدة الماضية شهدت حوارات بناءة بين اربيل وبغداد بما يخص تصدير نفط الاقليم ونأمل ان نتوصل الى اتفاق قريبا، مردفا بالقول ان معدل الانتاج سيصل الى اربعة ملايين و500 الف برميل يوميا في حال جرى الاتفاق مع الاقليم.

وتابع الغضبان بالقول ان «متفائل بالتوصل لاتفاق بين الجانبين»، مؤكدا «إننا و اقليم كردستان في سفينة واحدة، وينبغي ان نتوصل لاتفاق».