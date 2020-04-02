محرز يكشف حقيقة تبرعه لوزارة الصحة الجزائرية

الجزائر ـ وكالات:

كشف الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، حقيقة تبرعه بمبلغ 4.5 مليون يورو، لوزارة الصحة الجزائرية، من أجل مساعدتها على التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأجاب محرز على بعض الأسئلة التي وجهت له عبر موقع “انستجرام” للتواصل الاجتماعي، وحين سئل عن حقيقة تبرعه بمبلغ كبير لمساعدة الجزائر، رد قائلا: “قصة تبرعي بـ 4.5 مليون يورو للجزائر ليست صحيحة، كما أظن أن ديننا يحثنا على عدم التشهير عندما نقوم بالمساعدات الإنسانية”.

وحول فريقه المفضل في القارة العجوز، قال: “برشلونة أو ريال مدريد؟ أفضل مانشستر سيتي، لكن ليستر سيتي يبقى الأقرب إلى قلبي”.وسأله أحد المعجبين عما إذا كان يفضل المشاركة في كأس العالم، أو التتويج بالكرة الذهبية، فقال: “أفضل خوض مغامرة كأس العالم مرة أخرى”.

كما أشاد النجم الجزائري بزملائه في المنتخب، وعدد مميزاتهم قائلا: “بالنسبة لي بلعمري من أفضل المدافعين إنه محارب، وبلفوضيل لا يمرر كثيرا مقارنة ببراهيمي، أما سوداني وديلور فهما من بين الأحسن في التعامل مع الكرات الهوائية أمام المرمى”.