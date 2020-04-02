إبراهيموفيتش يسحب الثقة من مشروع ميلان

روما ـ وكالات:

لن يجدد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) عقده مع ميلان، الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل، وسيغادر النادي الإيطالي الصيف القادم، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

ولم يعد إبرا يؤيد المشروع الرياضي، الذي روج له الرئيس التنفيذي لميلانو، إيفان جازيديس، ولا يستبعد الاعتزال بعد نهاية الموسم، حسبما ذكرت صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) الإيطالية على صدر غلافها.

وبعنوان “إيبرا باي باي ميلانو”، سلطت الصحيفة الضوء على غضب السويدي بشدة من إقالة الكرواتي، زفونيمير بوبان، من منصب المدير الرياضي للنادي، وهو شخص تربطه به علاقة صداقة قوية.. يضاف إلى ذلك، احتمال استقالة باولو مالديني، المشرف الفني على فريق ميلان، الصيف المقبل. وعاد إبراهيموفيتش، الذي سافر للسويد في ظل الأوضاع الطارئة بسبب فيروس كورونا، إلى ميلان في كانون الثاني الماضي، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي، حيث بدأ مرحلته الجديدة في إيطاليا، بتسجيل 4 أهداف في المباريات العشر الأولى التي خاضها.