توقيع عقدين مع شركتي الحفر العراقية وهايلونك الصينية لتطوير حقل مجنون النفطي العملاق

مدير عام شركة نفط البصرة يتحدث للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

قال مدير عام شركة نفط البصرة المهندس احسان عبدالجبار اسماعيل ان شركتنا وقعت عقدين لتطوير إنتاج حقل مجنون النفطي .

وأضاف المدير العام لقد تم توقيع العقدين بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ووكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة ويأتي العقدان النفطيان ضمن خطة شركة نفط البصرة لتطوير حقل مجنون العملاق .

وتم توقيع العقد الأول مع شركة الحفر العراقية لحفر ٤٣ بئرا بقيمة ٢٥٥ مليون دولار، ويعد الاكبر في تاريخ شركة الحفر العراقية فيما وقعت عقدها الثاني مع شركة هايلونگ الصينية بقيمة ٥٤ مليون دولار لتهيئة وإكمال ٨٠ بئرا .

هذا ويأتي العقدان كلاهما كجزء من خطة شركة نفط البصرة لتطوير حقل مجنون العملاق للوصول بانتاج الحقل إلى ٤٠٠ ألف برميل باليوم في عام ٢٠٢٢

واشار مدير عام شركة نفط البصرة ايضا الى ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان زار خلال تواجده في البصرة حقل غرب القرنة/ ١ وغرب القرنة/ ٢ والتقى بملاكاتهما المتقدمة وناقش أوضاع الحقلين ومجريات العمل فيهما و الصعاب التي تواجه الملاكات العاملة في كلا الحقلين.

وقدم كل من مدير تشغيل هيئة حقل غرب القرنة/١ ومدير قسم تطوير حقل غرب القرنة/٢ عرضا موجزا لسير الأعمال في كلا الحقلين وأهم المعوقات او الصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية فيهما وقد استمع السيد الوزير لوجهات النظر والحلول المقترحة

وقد أكد حرصه على توفير كل ما من شأنه تذليل العقبات ويسهم بإيجاد حلول مقبولة للحفاظ على ديمومة العملية الإنتاجية والمضي بعملية البناء والتطوير

كما استمع ايضا لوجهات النظر التي أدلى بها مدير شركة لوك أويل مشغل حقل غرب/ ٢ الذي حضر الاجتماع مع نخبة من مساعديه لعرض ما قدمه المشغل لهذا الحقل وما يتطلع إليه للمضي قدما بعملية تطوير الحقل ورفع قدرته الإنتاجية.

مشاريع مستمرة ضمن برامج المنافع الأجتماعية

وعن دور الشركة في خدمة المجتمع من خلال مشاريع المنافع الأجتماعية قال مدير عام الشركة : مشاريعنا كثيرة وواسعة في مجال المنافع الأجتماعية التي تعمل عليها الشركة فقد قامت شركتنا من خلال هيئة تشغيل الزبير بالتعاون مع مشغل الحقل شركة إيني وضمن برنامج مشاريع المنافع الاجتماعية لعام ٢٠١٩ بإعادة تأهيل سوق اللحوم والدجاج والسمك بتنسيق عالٍ مع قائممقامية قضاء الزبير وبلدية القضاء وقد افتتحنا المشروع قبل ايام حيث تم التنسيق مع قائممقامية الزبير ومشغل حقل الزبير شركة إيني الإيطالية لتأهيل هذا السوق، وكلنا فخر بأننا نعمل لأجل أهلنا في القضاء، وتم مراعاة الأمور الصحية من تهوية وغسل وقنوات التصريف وتخصيص محولة ٢٥٠ KVA لتأمين الكهرباء للسوق وهذا المنشأ ليس الأخير فلدينا تنسيق مع قائممقامية الزبير فيما يتعلق بتأهيل مدخل الزبير من جهة محافظة ذي قار وغيرها من المشاريع ويبقى التزامنا بمشاريع المنافذ الاجتماعية مستمراً بما فيه قطاع الصحة والتربية والتعليم ويعد هذا السوق من الأسواق القديمة في قضاء الزبير حيث تم انشاؤه في ستينيات القرن الماضي، وترك هذا السوق وأهمل لسنين طويلة، وتسلمنا الكشوفات من قائممقامية الزبير وبلدية الزبير وشكلنا فريق عمل وأحيل العمل إلى إحدى الشركات العاملة لدينا ويتكون السوق من ٨٤ محلاً منها ٢٢ محلاً لبيع الأسماك ومثلها للدجاج والمتبقي منها لبيع اللحوم، وبلغت كلفة المشروع حوالي ٣٨٠ ألف دولار وتقوم هيئة تشغيل الزبير في شركة نفط البصرة بالتعاون مع المشغل

الرئيس لحقل الزبير النفطي الشركة الأيطالية (اي أن آي) بأعمال تأهيل مدخل قضاء الزبير قرب بوابة القضاء من جهة محافظة ذي قار بطول 500 م. ويشمل العمل صب طبقة الأساس للطريق بالكونكريت المسلح وإكساءها بطبقة الخرسانة الإسفلتية، مع جزرة وسطية بعرض 13م مع إكسائها بالحجر المقرنص مع تأثيث الطريق بأعمدة الإنارة وأعمدة ديكورية والإشارات المرورية ، وتمتد مساحة المشروع بنحو 100 م قبل بوابة قضاء الزبير من جهة محافظة ذي قار إلى 400 م بعدها باتجاه مركز القضاء. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة أعمال الخدمات المجتمعية التي تقوم بها شركة نفط البصرة خدمة للمناطق المحيطة بحقولها النفطية.