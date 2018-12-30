الاربعاء.. إطلاق الوجبة الرابعة للأسر المستفيدة من الإعانة الاجتماعية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان امس الاحد اطلاق الوجبة الرابعة للاسر المستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية البالغة اكثر من ١٣٨ الف اسرة .

وذكر الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة ان اطلاق الوجبة الرابعة جاء بعد تجاوز التحديات التي صاحبت مراحل الشمول منذ عام ٢٠١٦ وبجهود مشكورة من العاملين في هيئة الحماية وملاكات الوزارة وبذلك يصبح مجموع الاسر المستفيدة من راتب الاعانة مليوناً و٣٥٠ الف اسرة.

وقال الوزير ان الاسماء ستعلن عبر الموقع الالكتروني للوزارة بدءاً من يوم الاربعاء المقبل الموافق ٢٠١٩/١/٢ ، مشيرا الى ان باب الاعتراض سيكون مفتوحاً أمام الأسر التي تقدمت للشمول ولم تظهر اسماؤها، وسيتم النظر في الاعتراضات على وفق القانون.

يذكر ان الوجبتين الثالثة والرابعة اطلقتا بعد تأمين التخصيصات المالية على وفق ما تم تخصيصه في الموازنة العامة للدولة.