جولات ميدانية مكثفة على وكلاء المواد الغذائية والطحين في عموم المحافظات

التجارة تتفقد المطاحن الحديثة والمعاد تأهيلها في الانبار

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التجارة عن قيام دائرة التخطيط والمتابعة احدى تشكيلاتها بتكثيف جولاتها الميدانية في عموم المحافظات على وكلاء المواد الغذائية والطحين .

وقالت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط ان الدائرة من خلال فروعها المنتشرة في عموم المحافظات نفذت جولات ميدانية مكثفة لوكلاء المواد الغذائية والطحين للوقوف على كمية ونوعية المفردات التي توزع على المواطنين.

واكدت ان الوزارة تستورد تلك المفردات من ارقى المناشئ العالمية فضلا عن متابعة التسعيرة التي حددتها الوزارة والمبلغ المستوفى من المواطن لقاء تسلمه المفردات والتي حددتها ب ٥٠٠ دينار لكل فرد محذرةً في الوقت نفسه الوكلاء من عدم استيفاء اي مبلغ عدا المقرر والا سوف تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين والتي تصل لحد الغاء الوكالة .

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة عن اجراء الشركة العامة لتصنيع الحبوب جولات تفقدية للمطاحن الحديثة او المعاد تأهيلها التي دخلت الانتاج بعد تحرير المحافظة من عصابات داعش الارهابية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمرن بانتاج وتجهيز الطحين المخصص لاغراض البطاقة التموينية .

وقال مدير عام الشركة المهندس جاسم العامري ان الجولات التفقدية شملت مطاحن ( الرحمة وابن مرهون والمناخل الذهبية والعلمين والربيعي ) وذلك لمتابعة سير العملية الانتاجية .

من جانب اخر اوضح مدير عام الشركة ان الشركة انجزت عملية تجهيز ومناقلة كميات الطحين المنتجة في مطاحن الفراهيدي والحسين الحكومية المخصصة لمحافظتي الديوانية وميسان ، مشددا على انجاز المناقلات قبل نهاية العام والمباشرة باجراءات الجرد السنوي للمطاحن الحكومية .

ولفت البيان الى ان الكميات المنقولة من مطحنة الفراهيدي الحكومية الى محافظة الديوانية بلغت (8000) كيس طحين و99(1500) كيس الى محافظة ميسان فيما بلغت الكمية المنقولة من مطحنة الحسين الى الديوانية (8000) كيس طحين .

الى ذلك اعلنت وزارة التجارة عن مواصلة مواقع الشركة العامة لتجارة الحبوب في السماوة وبابل والدوره وديالى وكركوك استلام كميات الحنطة والرز المستوردة الواردة عبر ميناء ام قصر لدعم البطاقة التموينية .

واوضح مدير عام الشركة نعيم المكصوصي ان سايلو السماوة استلم (3) شاحنات محملة بكمية (١٠١) طن من الحنطة الكندية فيما وصلت الى سايلو كركوك (٤) شاحنات محملة بالحنطة الكندية اضافة الى شاحنة محملة بالحنطة الامريكية. وفي سايلو بعقوبة تم استلام (١٤ ) شاحنة محملة بالحنطة الكندية بكمية تجاوزت الـ (٦٥٢) طن و سايلو الحلة استلم (٨) شاحنات محملة بـ(٣٧٥) طن من الحنطة الكندية و سايلو الدورة استلم (١٤) شاحنة محملة بالحنطة الكندية .

واضاف البيان ان مخازن كسرة وعطش والتاجي والدوره وبابل و ديالى وكركوك تواصل استلام وتفريغ الشاحنات المحملة بالرز الامريكي ، مبينا ان سايلو الطوز في صلاح الدين مستمر بمناقة الحنطة المحلية الى سايلوي الدورة ومجمع حبوب التاجي حيث استلم سايلو الدورة (١٢) شاحنة محملة بكمية (٥٠٠) طن من الحنطة المحلية درجه اولى فيما استلم مجمع حبوب التاجي (20) شاحنة محملة بالحنطة المحلية .

يذكر ان مواقع الشركة مستمرة بتجهيز المطاحن الاهلية و الحكومية بالخلطات الحنطة اضافة الى تجهيز حصص جديده من الحنطة المخصصة لمستحقي الرعاية الاجتماعية في الديوانية.