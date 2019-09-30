صادق زامل: مدربو المبارزة يكسبون الثقة

بعد مشاركته في دورة متقدمة بالإمارات

بغداد ـ فلاح الناصر:

اعرب مدرب سلاح سيف المبارزة في الاتحاد المركزي للمبارزة، صادق زامل، عن ثقته بامكانات اتحاده واللاعبين والمدربين على تحقيق الافضل في المشاركات المقبلة، سيما بعد النتائج المتقدمة التي تحققت لمنتخبات المبارزة في المحافل الخارجية التي اقيمت في المدة الماضية، مشيرا إلى ان هنالك تخطيطا ًصحيحا وآليات جديدة اسهمت في نهوض اللعبة على مدى السنوات الأخيرة وتقدمها بشكل واضح بعد تنظيم بطولات محلية لجميع الفئات ولكلا الجنسين واقامة الدورات التدريبية والتحكيمية للارتقاء بالعاملين في سلكي التدريب والتحكيم، إلى جانب تفوق اللاعبين في الوقوف فوق منصات التتويج بالمحافل الخارجية.

وقال انه كان بين وفد العراق التدريبي المشاركة في الدورة التدريبية لصقل وتأهيل مدربي المبارزة التي اقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية رئيس الاتحادين العربي والإمارات، سالم بن سلطان القاسمي، مبينا ان برنامج الدورة التدريبية في يومه اليوم الأول وبعد منهاج افتتاح الدورة شهد محاضرة عن الهجوم البسيط والهجوم المركب للمدربين، فيما خصص اليوم الثاني لمحاضرات ودروس في الفينت والدفاعات والهجوم المركب، و اليوم الثالث عبارة عن دروس في التحضير للهجوم وللدفاع والختام كان باختبار لقياس مدى استيعاب الدارسين والمدربين للبرنامج وتوزيع الشهادات على المشارمين الذين بلغ عددهم 35 مدربا ومدربة.

المدرب الشاب، قال ان وفد العراق ضم المتحدث وحسين ثابت واحمد هاشم وسرمد لقمان وعامر السماوي، حيث كان هنالك تفاعلاً كبيراً من مدربينا في الدورة التي استمرت 4 أيام من المدربين العراقيين مع المحاضرين فيها الروماني، بترو كوكي، والمصري شريف البكري.

وعن مدى الفائدة التي كسبها الوفد في الدورة التدريبية، اشار، إلى انها فائدة كبيرة تسهم في تعزيز الجانب الفني والحصول على احدث اساليب علم التدريب في رياضة السيوف، وبعد سلسلة من الدورات المحلية والخارجية، نلاحظ مدى التطور الذي يحدث لدى المدربين العاملين في اتحاد المبارزة المركزي، مشيرا إلى ان المدربين في العراق انتظموا قبل الذهاب إلى الإمارات، في دورة تطويرية ومحاضرات ألقاها المدرب المحترف في تدريب المبارزة العراقية، التونسي زياد المحجوب.

واضاف: خطوة التعاقد مع المدربين الأجانب يصب في صالح تطوير رياضة المبارزة في العراق، نظراً لما يملكه المدرب الاجنبي من اطلاع واسع ومشاركات متواصلة عن تدريب المبارزة.

زامل، الذي يعمل حاليا في تدريب فئة الناشئين بسلاح سيف المبارزة ضمن اسرة الاتحاد المركزي للعبة، اشاد بدعم رئيس اتحاد المبارزة وزياد حسن وحرصه على مساندة الملاكات التدريبية والإدارية واللاعبين من اجل تقديم الافضل محليا وخارجيا، مثمنا دعم وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض على إيلاءه الدعم لاتحاد المبارزة كبقية الاتحادات في اطار تقدم العمل وتطوير واقع الألعاب الرياضية الأخرى.

وبين انه يعمل في تدريب الناشئين، ويحرص على التعاون مع جميع الملاكات التدريبية العاملة، سيما المدربان احمد هاشم وحيدر محمد اللذان يقودان لاعبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، حيث هنالك ترحيلاً للموهوبين وبشكل متواصل إلى منتخبات الاتحاد المركزي للفئات العمرية بحسب الكفاءة والأهلية.

يشار إلى ان المدرب صادق زامل، بدأ ممارسة رياضته المفضلة باشراف المدرب حسن مجيد، وفي نادي القوة الجوية اشرف على تدريبه المدرب حسين ثابت، وفي المنتخبات محمد عبيس وعادل فاضل.

لعب لناديي الجوية والشرطة وحصل على ألقاب يتذكر منها بطولة الصداقة والسلام لحساب فريقه الجوية لفئة الفرقي، وكان يلعب معه عباس هاشم وسعد صالح وعدنان نصيف باشراف المدرب حسين ثابت، وحصل صادق على الوسام البرونزي في بطولة أندية العراق.