ياسمين صبري تدعم نسرين أمين

الصباح الجديد – وكالات:

انضمت الفنانة ياسمين صبري، إلى زميلتها الفنانة نسرين أمين في المعركة المشتعلة بينها وبين مخرج مسلسل “الأسطورة” محمد سامي وزوجته مي عمر لتعيد إلى الأجواء تفاصيل المشاحنات التي دارت في كواليس تصوير المسلسل عام 2016 بعدما وجهت نسرين وياسمين اتهاما مباشرا إلى سامي بحذف مشاهدهما من أجل القاء الضوء على زوجته.

المعركة التي تجددت مؤخرا إثر تصريحات قاسية أطلقها سامي بحق ياسمين صبري أولا مؤكدا إنه كان يرغب في استبعادها من قائمة نجوم مسلسل “الأسطورة” لأنها لا تجيد الكلام وطالت زميلتها نسرين أمين حيث وصفها بأنها ممثلة درجة خامسة ولن تحقق أية نجاحات جديدة، وعلى الفور ردت نسرين أمين برسالة مطولة تضمنت تلميحات قاسية بحق سامي وزوجته مي عمر، وغردت نسرين للدفاع عن زميلتها ياسمين صبري .

وكان المخرج محمد سامي شن هجوما حادا ضد الفنانة نسرين أمين قائلا: إن نسرين أمين هاجمتني في مسلسل “الأسطورة” بسبب غيرتها من زوجتي مي عمر وأنها مجرد “كومبارس” ليس إلا وهي من قامت بإشعال الفتنة بيني وياسمين صبري وإقناعها بأنني وجهت أنظار الجمهور حول دور زوجتي.