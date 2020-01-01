الصناعة تشارك في ندوة عن القطاع الخاص ودوره في تطوير الكفاءة الوطنية

أقامتها الجامعة التكنولوجية / قسم هندسة الإنتاج والمعادن

بغداد _ الصباح الجديد :

شاركت وزارة الصناعة والمعادن في ندوة بعنوان (القطاع الخاص ودوره في تطوير الكفاءة الوطنية) التي أقامتها الجامعة التكنولوجية فرع الهندسة الصناعية في قسم هندسة الإنتاج والمعادن برعاية رئيس الجامعة الدكتور احمد محمد حسن الغبان .

وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على القطاع الخاص ومجالات التنمية المستدامة وسبل تطويره مع التركيز على أساليب دعمه وتقييمه بهدف الارتقاء به وجرى خلالها عرض أربع أوراق عمل بعنوان (القطاع الخاص شريان التنمية المستدامة) و(التوجه نحو القطاع الخاص في العراق للإعمال الريادية) و(الأساليب الكمية في تعزيز الكفاءة الإنتاجية) فيما عرضت وزارة الصناعة ورقة بعنوان (دور وزارة الصناعة والمعادن في دعم القطاع الخاص) لرئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نضال حمزة عبد الأمير وبمشاركة سامر محمد / رئيس قسم حماية المنتجات ورسل عبد الرسول / رئيس فيزيائيين في قسم البيئة (ممثلي الوزارة) وتم منحهم كتب شكر وتقدير من قبل قسم هندسة الإنتاج والمعادن في الجامعة تثمينا لجهودهم القيمة ومشاركتهم الفاعلة في هذه الندوة إضافة إلى مشاركة عدد من منتسبي الشركة العامة للصناعات التعدينية وهيئة المسح الجيولوجي التابعتين للوزارة وعدد من طلاب الجامعة .

وقد كان التفاعل كبيرا بينهم وبين الحضور من خلال الأسئلة والمناقشة حول ورقة الوزارة في تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه على اخذ دوره الريادي ودور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات المعتمدة لتسجيلها واعتمادها كونها العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة والاهتمام بدراسة بيئة العمل والتركيز على الأسس والقواعد العلمية للاستغلال الأمثل للمواد البشرية والوطنية المتاحة لرفد قطاعات الدولة الخاص والعام بالمهندسين الذين كان لهم الدور المهم في التنمية والاستدامة وتشجيع الخريجين وحملة الشهادات العليا للعمل في القطاع الخاص. وقد خلصت الندوة الى عدة توصيات من اهمها التعاون بين وزارة الصناعة والمعادن وأقسام الجامعة التكنولوجية لاستيعاب العدد الكبير من الأيدي العاملة في القطاع الخاص للمساعدة بحل جزئي لمشكلة البطالة وتوفير السلع والخدمات وتحقيق الأمن الغذائي ورفع الكفاءة لاستغلال الموارد الطبيعية في البلد .

من جانب اخر اعلنت شركة الزوراء العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تسويق منتجاتها من الماء المقطر والغازات الطبية.

واشار مدير عام الشركة المهندس هادي علي طه الى قيام موقع المنصور التابع للشركة بتجهيز الأسواق المحلية بكميات كبيرة من الماء المقطر اللاآيوني ، مبديا الاستعداد لتجهيز القطاعين العام والخاص بالكميات المطلوبة ، مضيفا بأن الموقع المذكور قام ايضا بتجهيز مستشفيات وزارة الصحة بالاوكسجين الطبي السائل وبنقاوة عالية تصل إلى ( 99,7%) لتغطية احتياجات المرضى في تلك المستشفيات ، لافتا في الوقت ذاته الى تجهيز مستشفيات وزارة الصحة باسطوانات غاز الأوكسجين الطبي ضمن المواصفات القياسية الخاضعة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية وبنقاوة عالية ، مؤكدا استمرار الشركة ومن خلال موقع المنصور بتجهيز المستشفيات بالكميات المطلوبة من الاسطوانات والأوكسجين السائل. في سياق اخر اقامت الشركة ومن خلال قسم إدارة الجودة والأيزو بالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة ندوة تعريفية عن نظام إدارة الجودة على وفق المواصفة الدولية (ISO 9001 2015 ) بمشاركة مدراء ومنتسبي الشركة بمواقعها الثلاثة وحسب التوقيتات الزمنية المتفق عليها مع الشركة الاستشارية حيث القى الاستشاري من شركة حمورابي مصطفى محمد أحمد محاضرة تضمنت عدة محاور منها مفهوم الآيزو واصدارات المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة و مبادئ إدارة الجودة وسياقات العمل وتقييم الاداء فيما اوضح مدير قسم إدارة الجودة والآيزو حسين خضير بأن هذه الدورة تهدف إلى تعريف المدراء بنظام إدارة الجودة على وفق المواصفة القياسية الدوليـة .