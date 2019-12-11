  • الأربعاء , 11 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

القرش اقتحم القفص والغواصون نجوا بآخر لحظة

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الصباح الجديد – وكالات:
رصد شريط فيديو لحظات مرعبة تعرض لها عدد من الغواصين كادوا أن يقعوا فريسة لقرش أبيض مفترس قبالة سواحل المكسيك ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع سمكة مفترسة من فصيلة القرش الأبيض الكبير وهي تهاجم غواصين داخل قفص قرب جزيرة غوادلوبي في المحيط الهادئ.
وبدا أن القرش قاب قوسين وأدنى من اقتحام القفص وتحطيمه ومهاجمة الغواصين لكنه علق بين قضبانه وسرعان من انتشر دم الحيوان الضخم في المياه فيما بدا عليه الاضطراب الشديد وكأنه ينازع الموت، وفي المقابل لم يصب أي من الغواصين بأذى لكن من الواضح أنهم غرقوا في رعب شديد ظهر في حركتهم المرتبكة أثناء محاولتهم الهرب.
وفي النهاية نفق القرش المفترس متأثرا بالجروح في أثناء محاولة مهاجمة الغواصين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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