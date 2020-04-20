  • الإثنين , 20 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مدير عام الدائرة الهندسية يؤكد استمرار العمل في ملعب الانبار الدولي

رياضة
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إعلام الهندسية:

اكد مدير عام الدائرة الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد انه وبرغم التحديات الصعبة التي يشهدها بلدنا العزيز جراء انتشار فايروس كورونا المستجد، فأن العمل مازال مستمراً وبوتيرة عالية في ملعب الانبار الدولي سعة ٣٠ الف متفرج.

وبين عبد الواحد ان نسبة إنجاز فقرة الهدم والإزالة ارتفعت الى ٣٥٪؜ وفقرة رفع هيكل المسقف الحديدي الى نسبة ٥٥٪؜، مبينا في ذات الوقت على التزام ملاكات الدائرة الهندسية ودائرة المهندس المقيم على اتباع الاجراءات الصحية والسلامة للملاكات العاملة في الموقع فضلا عن إجراءات التعقيم والتعفير للمنشآت والآليات المستخدمة وبشكل متواصل.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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