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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • العراق يصدر 14 منتجاًً محلياً الى 11 دولة بينها هولندا والهند

العراق يصدر 14 منتجاًً محلياً الى 11 دولة بينها هولندا والهند

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بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، منح الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية 49 اجازة تصدير لتجار عراقيين خلال شهر تشرين الثاني الماضي لتصدير 14 بضاعة لـ11 دول.

وقال مدير عام الشركة سرمد طه سعيد، في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، إن “الاجازات منحت لتصدير مواد غذائية وكيمياوية ومتنوعة”.

وبين أن “المواد التي أصدرت لها اجازات التصدير تمثلت بالنفثا، زيت الوقود، كاربون مستهلك، صناعات شعبية يدوية، النفط الخام، البنزين، فلانكوت، اسفلت مؤكسد، تمر زهدي، عجينة تمر، الدبس، علك ماء، اصواف، جلد غنم كروم، وغيرها من المواد”.

واضاف ان “تلك المواد تم تصديرها للامارات وايران وتركيا ولبنان وسوريا ومصر والاردن وليبيا وقطر والهند وهولندا”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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