إيناس عطا.. تحلم بأوسمة التفوق.. وتأسيس مدرسة للتايكواندو

تستعد للمشاركة في بطولة مصر

بغداد ـ الصباح الجديد:

تستعد لاعبة التايكواندو، إيناس عطا، للمشاركة في بطولة تقام في جمهورية مصر العربية ابتداء من يوم 11 تشرين الأول المقبل، حيث تجري تدريبات منتظمة استعداداً للبطولة المقبلة، وقالت إيناس انها اشتركت مؤخراً في بطولة دولية اقيمت في تركيا ومثلت نادي الشرطة الرياضي، مؤكدة انها تلعب رياضة التايكواندو، القتال الوهمي، الذي يعتمد الاستعراض ويتطلب إجادة 5 نقاط أساسية هي «السرعة والدقة والمرونة والقوة والثبات».

واوضحت انها تطمح بالحصول على اوسمة التفوق على الصعيد الخارجية لتؤكد مقدرة التايكواندو العراقية في البطولات التي تقام في الخارج، مشيرة إلى انها كانت بين اول 10 لاعبات من مجموع 50 مشاركة في بطولة تركيا الدولية الأخيرة، وهي نتيجة إيجابية جداً، بل ومشجعة للتايكواندو النسوية.

واضافت ان اللعبة تتطلب دعما كبيرا يبدا باقامة انتخابات الاتحاد المركزي لمدة 4 سنوات وهي فترة جيدة جدا لوضع خارطة طريق لنقل اللعبة من واقع مؤمل إلى واقع جديد يكون مبني على أسس صحيحة ومروراً بتهيئة الاجواء الايجابية لاقامة البطولات المحلية وتعزيز الجانب التدريبي والعمل على إيلاء حواء اهتماماً أكبر لان رياضة التايكواندو النسوية عانت كثيرا بسبب ندرة المشاركات محليا او خارجيا اثر غياب الاستقرار وعدم تشكيل هيئة إدارية للاتحاد على مدى عدة سنوات سابقة، سيما الاهتمام بالمدارس وتفعيل انشطتها باقامة بطولات التايكواندو، حيث أسهم عدم مراعاة الفئات العمرية عزوف اللاعبين عن ممارستها في العديد من الأندية، كما شهدت السنوات الماضية اندثار كفاءات عدة وابتعدت لاعبات عن الميدان بسبب عدم الاهتمام او وجود اهداف وبطولات، لكن المدارس التخصصية والمراكز التدريبية اصبحت تشكل الممول الرئيس للاندية في البطولات المحلية برغم قلتها.

واشارت إلى انها تسعى إلى افتتاح مدرسة متخصصة برياضة التايكواندو واستقطاب الطاقات الواعدة من اجل تعزيز قاعدة اللعبة واكتشاف نجمات بالفن القتالي، منوهة إلى ان المدارس المتخصصة تعد رافداً للأندية والمنتخبات الوطنية ومنطلقاً لتنمية قدرات اللاعبين الصغار ولكلا الجنسين.

اللاعبة التي تواصل دراستها طالبة في كلية التربية الرياضية، ان رياضة القتال الوهمي تتمز فيه دول المغرب العربي «مصر والمغرب وتونس» وعلى الصعيد القاري فالمنتخب الإيراني يملك مقدرة فنية متميزة جدا، وفي اوروبا هنالك تفوقاً كبيرا للاعبي المنتخب التركي.

إيناس، تؤكد ان الدعم الذي تتلقاه من أسرتها يسهم في تعزيز مشاركاتها واستمرارها في رياضة التايكواندو، وتؤكد ان اسرتها مشجعة لها وحريصة على إيلاءها الأهتمام والعمل على تهيئة الأجواء الإيجابية لتحقق طموحاتها في اللعبة، حيث تكون التجهيزات الرياضية متوفرة والدعم المادي والمعنوي كبيرا والتشجيع والمؤازرة وهذه النقطة مهمة جداً للانطلاق نحو فضاء الإبداع في ممارسة رياضة التايكواندو.

وقالت ان المدرب ميثم ناصر سبق ان وجه إليها الدعوة للانضمام في صفوف المنتخب الوطني الذي كان يستعد للمشاركة في بطولة أوزبكستان واقامت معسكراً تدريبياً ضمن وفد المنتخب في محافظة السليمانية عام 2014.. في حين حرمت من المشاركة في بطولة فيتنام بسبب عدم حصولها على «الفيزا».

وتأمل ان تتوفر لها دعوات جديدة لتمثيل المنتخب الوطني في رياضة التايكواندو والدفاع عن الوان العراق في الاستحقاقات المقبلة، سيما ان العراق اصبح يضيف البطولات في شتى الألعاب وطموحنا ان يكون لرياضة التايكواندو نصيبا من اقامة البطولات والدورات الدولية في بغداد او اية محافظة عراقية اخرى، مبينة ان تفوق العنصر النسوي يتطلب المزيد من المشاركات والاحتكاك واقامة المعسكرات التدريبية التي ترتقي بمعدلات الجانب الفني للاعبات هذا الرياضة.

واللاعبة، إيناس عطا، هي مدربة باللياقة البدنية حاصلة على العديد من الشهادات المتخصصة، اذ تقول ان جانب اللياقة البدنية مهم جدا، اذ يعد سلاحاً للرياضي اية كانت الفعالية التي يمارسها.