أصالة تحتفل بهلال رمضان بحفل غنائي أون لاين

الصباح الجديد – وكالات:

أقامت الفنانة السورية أصالة، حفلا غنائيا “أون لاين”، احتفالاً بشهر رمضان المبارك،

وقالت عبر حسابها بموقع انستغرام: لأنّ شهر رمضان الكريم هذا العام ظروفه مُختلفة، والتّقارب ليس كما كان وكما اعتدنا عليه في السنين الماضية.. أحببت أنّ أحتفل معكم اون لاين، كلّ عام وأنتمّ بخير وعائلاتكم بخير .. وصحة وعافية وطمأنينة وسلام.

يذكر أن محنة العزل الصحي الطوعي بسبب انتشار فيروس كورونا منحت المطربة السورية أصالة المزيد من الفرص للتقرب إلى الله، فبعد إعلانها سابقا عن التزامها بأداء فروض الصلاة بانتظام، أكدت صباح امس الأربعاء أنها ختمت قراءة القرآن الكريم كاملا للمرة الأولى في حياتها.

وأشارت اصالة في مقطع فيديو عبر خاصية “القصة” بحسابها على موقع إنستغرام: انا متأثرة اليوم بشكل كبير لأني ختمت القرآن للمرة الأولى في حياتي من ساعة ولادتي.

وسبق أن أكدت اصالة أن وجودها داخل المنزل التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا دفعها للمواظبة على الصلاة، وقالت عبر بث مباشر مع جمهورها عبر حسابها بموقع إنستغرام ان البقاء في المنزل طوال الوقت الماضي دفعها لاكتشاف حياتها ومعرفة أوجه التقصير فيها ومن أهمها عدم أداء الصلوات إلا في أوقات نادرة، ولذلك اتخذت قرارا بالالتزام في الصلاة، كما قررت العودة لتأدية تدريبات الرياضة داخل منزلها مع جولة تمشية خارج المنزل.

كما اعترفت عبر البث المباشر بأنها استهانت أولا بفيروس كورونا وظنت أنه مجرد دور برد شديد وأن العالم يبالغ في تقدير الأزمة، وقالت إنها تلقت الصدمة لاحقا واحتاجت الكثير من الوقت لاستيعاب الصدمة، وأشارت إلى أنها ضعيفة وهشة أمام الصدمات والأحزان وتحتاج للكثير من الوقت حتى تستوعبها.