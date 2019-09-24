مصممة الأزياء ندى الاورفلي: اطمح الى الوصول للعالمية

أحلام يوسف

انتشرت صفحات البيع والشراء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكان لها مئات المتابعين والمتفاعلين، من ضمنها صفحة لمصممة الأزياء، ندى الاورفلي، التي اختارت دراسة الهندسة أكاديميا، ليظل تصميم الأزياء هواية وحرفة مستقبلية.

تقول الاورفلي: البداية كانت مع الفن التشكيلي، كنت ارسم رسومات بسيطة على الورق، وقد امسكت بالألوان لأول مرة وانا بعمر العاشرة، ثم تركت الرسم بسبب الدراسة، لكني باستمرار كنت اتابع لوحات الفنانين التشكيليين العالميين، وظل حبي للرسم مسيطرا عليّ، الى ان وصلت الى المرحلة الإعدادية، فبدأت ارسم لوحات على الكانفس، واستعملت الألوان الزيتية والفحم والرصاص، واقمت عدة معارض وحصلت فيها على شهادات تقديرية.

وتتابع: بعد مدة، جذبني موضوع الأزياء والتصاميم، وبتّ مهتمة بمجلات الموضة، والموديلات الحديثة وعروض الأزياء، وكنت في كل مرة تقع عيني على قطعة قماش جميلة، ارسم لها في مخيلتي تصميما معينا، وكي اطور من موهبتي تلك وهوايتي، دخلت دورة تعليمية في دار الازياء العراقية تخص مجال التصميم، وتعلمت خلالها الكثير من التفاصيل، وتكونت لدي فكرة كاملة عن فن تصميم الأزياء.

*هل تذكرين اول رسمة؟

-نعم كانت فتاة ترتدي فستانا ورسمت معها والديها، وكنت اتخيل نفسي محل الفتاة، لكن للأسف رسمتها وانا طفلة وضاعت من جملة رسومات جميلة رسمتها على الورق.

*من تتابعين من المصممين العالميين كي تزيدي من خبرتك، وتوسعي خيالك في مجال التصميم؟

-أحب جدا تصاميم الفنانة العراقية هناء صادق، المصممة العالمية، وأيضا الفنان العالمي الشهير ايلي صعب، تعجبني جدا تصاميمه وأحيانا ادخل على مواقع البحث كي اتابع جديده.

*هل التقيت بالسيدة هناء صادق، في اثناء زيارتها الى بغداد؟

-لا للأسف لم احظ بلقائها، لكني اقتنيت كتابا من تأليفها، استفدت منه كثيرا، فانا اطالع الكثير من الكتب التي تخص عالم الأزياء، إضافة الى الفيديوهات على اليوتيوب، وكلها ساعدتني على تطوير موهبتي، وأيضا في موضوع تنسيق الألوان.

*الصفحة على الفيس بوك تنشرين فيها عددا من التصاميم والازياء، هل بدأت احتراف التصميم وخياطتها؟

-بدأت بالفعل اخيط بعضا من تصاميمي، فمثلما تميزت في فن الرسم، اطمح لان اتميز في مجال الأزياء، وان تكون لدي ماركة خاصة اسمها “نفنوف” وهو اسم الصفحة، لأني اسعى لان اكون مجددة في البضاعة المنتشرة في الأسواق، ابحث عن المختلف والمميز، كي يظهر الشخص بأجمل حلة.

*هل نفذت بالفعل بعضا من تصاميمك؟

-نعم قمت بخياطة أكثر من تصميم، ونال اعجاب الكل، واخطط اليوم لوضع دراسة جدوى، كي ابدأ بموضوع البيع، لانتشر محليا، ويكون لتصاميمي سوق، فطموحي يتعدى الحدود، بأن اعرض نتاجاتي داخل العراق وخارجه.