نسرين طافش ترد بحدة على ديمة الجندي

الصباح الجديد – وكالات:

نشرت الممثلة نسرين طافش عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي

مقطع فيديو كانت نشرته الفنانة شمس الكويتية سابقاً لأحد الأشخاص وهو يلقي شعراً مشيراً فيه إلى انه لا يهمه من ينتقده او يتكلم بظهره.

وأرفقت طافش الفيديو بتعليق شديد اللهجة قالت فيه: “فعلا رسالة لكل فاشلة صح لسان الشاعر اثير التميمي وصح لسانك يا شمس واللي مو عاجبو عندو كذا خيار”

وتفاعل المتابعون مع كلامها هذا بشكل كبير، إذ أشار البعض منهم إلى انها تقصد الردّ على كلام الممثلة ديمة الجندي عنها خلال حلولها ضيفة مؤخراً مع الممثل باسم ياخور ضمن برنامجه “أكلناها”.

وأشارت الجندي حينها إلى أنه لا يمكن أن تكون طافش صديقتها في يوم من الأيام لأنها مؤذية ووصل أذاها لأشخاص مقربين منها.

وقالت: “لا يمكن أن تكون صديقتي، وهي ليست من الشخصيات المحببة لي والعكس صحيح بكل بساطة”.