لجان الفيفا تصل إلى البصرة لتقييم الملاعب ورفع الحظر عن البلاد

افتتاح الجولة الثالثة لممتاز الكرة باقامة خمس مباريات غداً

بغداد ـ الضباح الجديد:

وصلَ، مساء أول أمس، وفدٌ من لجانِ الاتحاد الدوليّ لكرة القدم (FIFA) إلى محافظة البصرة، وذلك للإطلاع على المنشآت الرياضية والبنى التحتية من أجل رفع الحظر عن الملاعب العراقية..وسيتواجدُ وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، عدنان درجال، صباح أمس، في محافظة البصرة، وذلك لمرافقة وفد الفيفا أثناء زيارته المحافظة وتفقده الملاعب، وذلك بغية رفع تقرير نهائي بشأن رفع الحظر عن الملاعب العراقية وعودة منتخباتنا الوطنية للعب على أرضها من جديد.

ويتألفُ وفد لجان الاتحاد الدوليّ لكرة القدم إلى محافظة البصرة من أربعةِ أشخاصٍ، في الزيارة التي ستستمر لغاية يوم غد الخميس.. وسيقومُ الوفد بالاطلاع على المنشآت الرياضية وزيارة ملعب البصرة الدولي، والتعرف عن كثب على واقع مدينة البصرة من مختلف الجوانب.وتأتي زيارةُ وفد الاتحاد الدوليّ بعد مخاطباتِ اتحاد الكرة بضرورة عودة المباريات الدولية الى العراق، وتحديداً البصرة، لانتفاء الأسباب التي أدت الى عدم خوض منتخبنا الوطني مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال الدوحة في قطر كأرضٍ افتراضية.

من جهة أخرى، اكد المدير الاداري للمنتخب العراقي، باسل كوركيس، عدم وجود معسكر تدريبي قصير استعداداً للمباراة مع المنتخب اللبناني في السابع من الشهر المقبل، مبينا ان تجمع اللاعبين المحليين والمحترفين سيتم خلال يوم واحد في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال كوركيس ان «المغادرة من بغداد الى قطر للاعبي منتخبنا ستكون في الثالث من الشهر المقبل وسيلتحق بوفد المنتخب الوطني اللاعبون العراقيون المحترفون في اندية خارجية بنفس اليوم او اليوم التالي».وبين ان «التجمع في العاصمة القطرية الدوحة سيكون قبل لقاء لبنان في الرابع من شهر تشرين الاول المقبل وسيكون مدرب المنتخب ادفوكات متواجداً مع الوفد العراقي منذ اليوم الاول للإشراف على عدد من الوحدات التدريبية قبل خوض اللقاء في الموعد المحدد».واشار الى ان «كل الجهود متضافرة ومساندة في دعم المنتخب الوطني بمهمته المقبلة واللقاء المرتقب أمام لبنان من اجل كسب النقاط والعودة الى التنافس لخطف إحدى بطاقات التأهيل لكأس العالم».يذكر ان مدرب المنتخب العراقي سيكشف عن قائمة بأسماء لاعبي المنتخب والتي حددت بخمسة وعشرين لاعباً، قبل المغادرة الى الدوحة.

من جانب اخر، تنطلق يوم غد الخميس الموافق 30 أيلول الجاري، مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز للموسم الجديد 2021/2022 باقامة خمس مباريات، فيلعب الديوانية والطلبة في ملعب الأول ويضيف الصناعة فريق سامراء ويلتقي النفط والكرخ في ملعب التاجي، وتقام المباريات في الساعة الثالثة والنصف عصرا، في حين يلعب نفط الوسط ونوروز في ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة مساء، والجوية يلاقي نفط ميسان في ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساء.. وتجرى يوم بعد غد الجمعة الموافق الأول من تشرين الأول المقبل، فيلعب أمانة بغداد ونفط البصرة في ملعب الأول والشرطة يلاقي اربيل في ملعب الشعب الدولي وتقام المباراتان في الساعة الثالثة والنصف عصرا في حين يلعب الزوراء والقاسم في ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساء، ويلتقي الميناء وزاخو في ملعب الفيحاء في الساعة السادسة مساء والنجف يضيف الكهرباء في ملعب النجف الدولي في الساعة السادسة مساء.