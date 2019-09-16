“الكعب العالي” تكتيك نسوي ولكن ليس لكل رجل

الصباح الجديد – وكالات:

وجدت دراسة حديثة، أن هناك تناسبا بين ارتداء النساء للكعب العالي خلال الموعد الاول وبين درجة إعجابهن بالرجل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكدت الدراسة بقيادة الدكتور بافول بروكوب، أن المرأة لا ترتدي الكعب العالي ان كانت على موعد مع رجل تظن أنه “قبيح”.

وقام العلماء خلال الدراسة باختبار 292 طالبة جامعية، وقاموا بأخذ صورتين لرجلين من موقع غوغل احداهما لرجل وسيم جذاب، والأخرى لرجل لا يمتلك قدرا من الوسامة، وطرح عليهن سؤالا يتعلق بنوع الحذاء التي سيرتدينها عند تحديد موعد او لقاء مع كل واحد منهما.

وكانت النتائج: 60 في المائة من النساء المشاركات في الدراسة، ذكرن إنهن سيخترن الكعب العالي في الموعد مع الرجل الجذاب. و22 في المائة فقط منهن ذكرن أنهن سيرتدين الكعب العالي في الموعد مع الرجل الاخر.

وأضاف الباحثون، “تستعمل الإناث تكتيكات سلوكية متعددة من أجل جذب انتباه الرجل الذي يرغبن بالتواصل معه عاطفيا”. وأكدت غالبية المشاركات أنهن يشعرن بكونهن أكثر جاذبية عند ارتداء الكعب العالي.