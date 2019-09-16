يفجر منزله في يوم زفاف ابنته

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت الشرطة الأميركية أن مالك منزل بالقرب من مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، فجر منزله يوم زفاف ابنته، وتم العثور على جثته فيما بعد تحت الأنقاض.

وقالت السلطات إن الرجل شوهد وهو يقف أمام منزله قبل وقت قصير من الانفجار واندلاع النيران، وتلتهم المنزل بالكامل، بحسب ما نقلت وكالة “الأسوشييتد برس” الأميركية.

وقال رئيس الشرطة روبرت باين إن المسؤولين ما زالوا يحققون في سبب الانفجار، لكن “يبدو أن الرجل فصل خط الغاز في الطابق السفلي من المنزل”، موضحا أن الأمر لن يحتاج أكثر من شرارة لينفجر المنزل.

وأوضحت السلطات أن معظم أفراد الأسرة كانوا خارج المنزل في ذلك الوقت لحضور حفل الزفاف.

وأشارت الشرطة إلى قدوم عناصرها الى المنزل من قبل، بسب مشكلات منزلية تتعلق بمرض عقلي يخص الاب المنتحر.