رند سعد تتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

السليمانية ـ مهدي العكيلي*

اسفرت نتائج بطولة اليوم الاول لبطولة الاندية العربية للقوس والسهم الجارية احداثها في محافظة السليمانية، عن احراز نادي الشرطة العديد من الميداليات الملونه إذ حصل فريق نادي الشرطة على ست ميداليات منها اثنان ذهب واثنان فضة وواحدة برونزية، فقد نالت اللاعبة فاطمة سعد ثلاث ذهبيات ورند حصلت على ذهبيتان وفضية وتأهلت الى نهائيات اولمبياد طوكيو 2020 فيما حصل إسحاق ابراهيم على ذهبية وفضية فيما حصل اللاعب عامر حميد على البرونزية كما حصل لاعبي أمانة بغداد على ميدالية ذهب و ٤ فضة ونال اللاعب محمد خالد من نادي العدل على الميدالية الفضية وحصل لاعب الخطوط عبد الله فيصل على الميدالية البرونزية وحصل لاعب المشاهدة محمد محسن على الميدالية الفضية وحصل لاعبي نادي الذرى على٤ ميداليات برونوية وحصلت اللاعبة زينب عصام من صلاح الدين على برونزيتين .

اما نتائج الفرق العربية، فقد اسفرت عن فوز لاعب الفريق الليبي سيدي سليم على ذهبيتان وحصلت خلود فارسي من الفريق السوري على الميدالية الذهبية وحصل محمد حماد من تونس على الميدالية الذهبية واحرزت مريم من المغرب على الميدالية البرونزية ولم تحقق فرق أندية اليمن والأردن وفلسطين على اي ميدالية في اليوم الأول للبطولة.

المنسق الإعلامي لاتحاد القوس والسهم