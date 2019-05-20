187.74 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد أمس الاثنين، إلى 187.74 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الأحد، والبالغة 190.02 مليون دولار، بتراجع قيمته 2.28 مليون دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفاً، إلى جانب شركة تحويل مالي.

وأضاف المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا (اليوم) الثلاثاء، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 208.67 مليون دولار.

وأوضح المركزي العراقي، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 186.99 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي النقد المبيع 750 ألف دولار.

وفي مزاد أمس الأحد، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية إلى 190.02 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الخميس الماضي؛ والبالغة 187.45 مليون دولار.

على صعيد الأوراق المالية، اختتم المؤشر العام للسوق العراقية جلسة تداولات أمس الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.26 %، عند مستوى 482.21 نقطة، رابحاً نحو 1.23 نقطة.

وجرى التداول على أسهم 31 شركة، ارتفعت منها أسهم 8 شركات، وانخفضت أسهم 8 شركات، بينما استقرت أسهم 15 شركة. وسجلت قيمة التداولات نحو 463,538,285 دينار، بينما بلغت عدد الأسهم نحو 1,183,372,680 سهم، بعدد صفقات بلغت نحو 358 صفقة.

وبلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين نحو 154.888 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 59.846 مليون دينار من خلال تنفيذ 43 صفقة على أسهم 3 شركات.