استقرار سعر الذهب العالمي

الصباح الجديد ـ وكالات:

استقر الذهب امس الاثنين ليجري تداوله قرب أقل مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة مع دعم بيانات اقتصادية أميركية قوية الدولار لتتعزز مكانته كملاذ آمن امام الذهب وسط توترات جيوسياسية وتجارية.

ولم يطرأ تغير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 1276.55 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع الدولار في التعاملات الأميركية الآجلة إلى 1276.20 دولار للأوقية.

ونزل المعدن الأصفر إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 1274.51 دولار للأوقية يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة قفزت لأعلى مستوى في 15 عاما في أوائل أيار وسط تصاعد للثقة بشأن آفاق الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.44 دولار، وكانت سجلت أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أشهر عند 14.35 دولار في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 822.55 دولار للأوقية بعدما نزل في الجلسة السابق إلى 812.50 دولار، وهو أقل مستوى له منذ الحادي عشر من آذار.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1316.65 دولار للأوقية. ونزل المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات نحو 19 بالمئة من أعلي مستوى له على الإطلاق الذي سجله في آذار عند 1620.53 دولار.