المالية النيابية: الزيادة في رواتب المتقاعدين كذبة انتخابية مبكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اتهم عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد سيدو ، امس الاثنين، بعض الاطراف السياسية بـ”استغلال” مشاعر المتقاعدين من خلال الدعاية الانتخابية المبكرة لمجالس المحافظات، مبينا ان الحكومة غير قادرة على رفع رواتب المتقاعدين كما يشيعه بعض النواب.

وقال سيدو في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن ” بعض الكتل السياسية والشخصيات بدأت بالسعي لاثارة مشاعر المواطنين والمتقاعدين عبر اطلاق تصريحات كاذبة بشأن مضاعفة راتب المتقاعد من 400 الف دينار الى 800 الف وما شابهها من تصريحات”.

واضاف ان “الهدف من تلك التصريحات هو البحث عن دعاية انتخابية مبكرة لمجالس المحافظات”، مشيرا إلى أن “اللجنة المالية النيابية لم تتسلم اي مقتـرح او مسـودة لتعديل قانون التقاعـد العـام”.

واوضح سيدو ان «الوضع الاقتصادي في البلاد لا يتحمل مطلقا اضافة اعباء جديدة عليه حيث تصرف الحكومة نحو 73 تريلون دينار كرواتب للمتقاعدين والموظفين وهو ما يعدل نحو 70 % من اجمال الموازنة العامة وفي حال الاضافة فان الحكومة لا يمكنها تسديد المبالغ مطلقا كونها لا تمتلك السيولة المالية الكافية».