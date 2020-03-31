وزارة المالية : الرواتب مؤمنة ولسنا بحاجة الى طبع عملة محلية

بغداد- الصباح الجديد :

أكدت وزارة المالية، أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ولا توجد حاجة الى طبع العملة من اجل تسديدها، مشيرة إلى أن طبع العملة بحاجة الى قرار من اربع جهات.

وقال مدير اعلام الوزارة طه الهاشمي في تصريح رسمي، إن “الأنباء التي روجتها بعض المواقع ووسائل الاعلام بشأن طبع العملة عارية عن الصحة”، مبينا أن “طبع العمله بحاجة إلى إصدار قرار عالي المستوى من مجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي”.

وأضاف الهاشمي، أن “الأمر لم يطرح بشكل رسمي داخل اجتماعات مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن “رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ولسنا بحاجة إلى طبع عمله محلية لسداد رواتب الموظفين”.