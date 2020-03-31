  • الثلاثاء , 31 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • وزارة المالية : الرواتب مؤمنة ولسنا بحاجة الى طبع عملة محلية

وزارة المالية : الرواتب مؤمنة ولسنا بحاجة الى طبع عملة محلية

شؤون عراقية
التعليقات على وزارة المالية : الرواتب مؤمنة ولسنا بحاجة الى طبع عملة محلية مغلقة
17 views

بغداد- الصباح الجديد :

أكدت وزارة المالية، أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ولا توجد حاجة الى طبع العملة من اجل تسديدها، مشيرة إلى أن طبع العملة بحاجة الى قرار من اربع جهات.

وقال مدير اعلام الوزارة طه الهاشمي في تصريح رسمي،  إن “الأنباء التي روجتها بعض المواقع ووسائل الاعلام بشأن طبع العملة عارية عن الصحة”، مبينا أن “طبع العمله بحاجة إلى إصدار قرار عالي المستوى من مجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي”.

وأضاف الهاشمي، أن “الأمر لم يطرح بشكل رسمي داخل اجتماعات مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن “رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل ولسنا بحاجة إلى طبع عمله محلية لسداد رواتب الموظفين”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة