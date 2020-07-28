حريق متعمد يلحق أضرارا بمسجد في الضفة والفلسطينيون يتهمون المستوطنين

الصباح الجديد ـ وكالات :

أُضرمت النار في جزء من مسجد بالضفة الغربية المحتلة امس الاثنين واتهم مسؤولون فلسطينيون المستوطنين الإسرائيليين بأنهم وراء الهجوم.

وأدان الوزير الإسرائيلي عمير بيريتس الواقعة على تويتر ودعا إلى مثول «المجرمين ودعاة الكراهية» المسؤولين عن الحريق في مدينة البيرة أمام العدالة لكنه لم يذكر المستوطنين صراحة في تغريدته.

وقال مسؤول بخدمة الطوارئ الفلسطينية إن منطقة مخصصة لدورات المياه بمسجد البر والإحسان أُحرقت بعد سكب سائل قابل للاشتعال من خلال نافذة محطمة قبل الفجر.

وأضاف أن سكانا يقيمون بالقرب من المسجد ورجال إطفاء أخمدوا الحريق. ولم تلحق أضرار بمنطقة الصلاة بالمسجد.

واتهمت وزارة الأوقاف الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات المستوطنين اليهود بإشعال الحريق.

وقال عريقات في بيان «هذا الصباح أحرق المستوطنون المجرمون مسجدا في مدينة البيرة. وكتبوا (الحصار للعرب، هذا البلد لليهود). إنها العنصرية والأبرثايد».

وكانت شعارات بالعبرية تشبه المكتوب على جدار المسجد قد استُخدمت في هجمات سابقة على ممتلكات فلسطينية. وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بأن منفذي الهجمات إسرائيليون من القوميين المتطرفين بالضفة الغربية.