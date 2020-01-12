عبد الغني شهد: الأولمبي اضاع الفوز امام البحرين بإرادته

يواجه تايلند غدا في نهائيات كأس آسيا

متابعة الصباح الجديد:

اكد مدرب المنتتخب الاولمبي، عبد الغني شهد، أن فريقه اضاع الفوز امام البحرين بإرداته.وتعادل الاولمبي امام البحرين 2-2 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات آسيا تحت 23 عاماً في تايلند، أول أمس.

وقال شهد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن «كل من تابع المباراة شاهد كم الفرص التي اضاعها الفريق العراقي بسبب قلة التركيز في نهاية الهجمة وهذا نتاج قلة خبرة اللاعبين وتوقعنا ان تكون الاخطاء حاضرة».

واضاف ان «الفريق الذي يضيع هذا الكم من الفرص لابد ان يزيد من روح الفريق المقابل وهذا ماحدث للبحرين، لذا فريقنا اضاع الفوز بارادته».

وتابع «في الشوط الثاني عالجنا الكثير من الاخطاء بسبب الاستعجال وكنا نتوقع ان نحسم اللقاء بسبب الوضع البدني للفريق البحريني، وحتى فريقنا لم يكن بوضع بدني جيد، البدلاء للمرة الثانية هم من يحسموا اللقاء».

واكمل أن «تفكير بعض اللاعبين بالاستدعاء للمنتخب الوطني كان سببا في قلة التركيز بالمباراة»، مشيراً الى أن «المباراة المقبلة ستكون الفيصل وسنعمل لتجاوز اخطاء مباراة اليوم وسنلعب امام تايلند بعدة خيارات وباسلوب مختلف عن لقاء البحرين واستراليا، وعلينا العمل بجد لكسب نقاط تايلند».

وسيلعب منتخبنا الأولمبي مباراته الثالثة الاخيرة في المجموعة الاولى امام المنتخب التايلندي صاحب الارض والجمهور في الساعة الرابعة والنصف من ماء يوم غدٍ الثلاثاء، ساعيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية لضمان التأهل صوب الادوار النهائية للمنافسة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من جانبه، أكد التونسي سمير شمام، مدرب منتخب البحرين الأولمبي، أن المباراة أمام العراق جاءت صعبة في مجرياتها كما توقع الجهاز الفني للمنتخب، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في تايلاند.

وتعادل المنتخب البحريني مع العراق بنتيجة (2-2)، وتبقت مباراة للبحرين أمام أستراليا وأصبح مطالبًا فيها بالفوز ولا بديل عنه.وأوضح سمير شمام، في تصريحات صحفية أن الصعوبة جاءت بعد خسارة اللقاء الافتتاحي أمام تايلاند، مبينًا أن المنتخب العراقي كان منافسًا قويًا في المباراة، خصوصًا مع امتلاكه لعدد من اللاعبين الأكفاء.

وفي هذا الإطار، قدم المدرب التونسي شكره للاعبي المنتخب البحريني على المجهود الذي بذل داخل المستطيل الأخضر، خصوصًا بعد خوض مباراة صعبة من جميع النواحي.وأشار شمام إلى أن التعادل ليس كافيًا للأولمبي البحريني بعد خسارة 3 نقاط في المواجهة الافتتاحية، موضحًا أنه من سوء الحظ استقبلنا هدف التعادل قبل دقيقتين من صافرة النهاية.

وأكد أن مباراة أستراليا ستكون مختلفة تمامًا عن المباراتين السابقتين، مشيرًا إلى أن الإعداد للمباراة الثالثة سيتركز على الجوانب البدنية، وإلى أهمية اللعب على كامل الحظوظ المتاحة للتأهل إلى ربع النهائي.وذكر أن إعداد المنتخب للبطولة لم يكن مثاليًا، خصوصًا مع قصر فترة الإعداد، مؤكدًا السعي لتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة.