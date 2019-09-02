لقاء مرتقب في منزل العبادي بين الحكمة والنصر لضم الأخير الى المعارضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف تيار الحكمة, امس الاثنين, عن مباحثات مكثفة ومتقدمة مع ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لتشكيل تحالف جديد معارض للحكومة, مشيرا إلى لقاء مرتقب سيتم بين قيادة الحكمة والنصر الاسبوع المقبل.

وقال النائب عن التيار جاسم البخاتي في تصريح لـه إن ” تيار الحكمة وائتلاف النصر اجريا عدة لقاءات وحوارات مكثفة وصلت الى مراحل متقدمة للاعلان عن تشكيل تحالف جديد معارض للحكومة”.

واضاف البخاتي، أن “لقاءً مرتقبا سيتم بين قيادتي الحكمة والنصر خلال الاسبوع المقبل في منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.

وكان المتحدث باسم كتلة ائتلاف النصر النائب فلاح الخفاجي اكد في تصريح لـه أن ائتلافه يبحث خيار الانضمام إلى تيار الحكمة لبناء خارطة سياسية جديدة معارضة بناءة وبتوجهات جديدة.