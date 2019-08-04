قيادي تركماني: اكثر من نصف الكرد في كركوك يرفضون عودة البيشمركة

بغداد – الصباح الجديد:

أكد الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، ان اكثر من نصف الكرد في كركوك يقفون الى جانب العرب والتركمان في رفض عودة البيشمركة والاسايش الى المحافظة.

وقال جعفر ان “كردستان ستكون في وضع مأساوي خاصة ان احزاب التغيير والاسلاميين يعارضون سياسة الحزبين الحاكمين في الاقليم واللذين يسيطران على الملفات المالية هناك”.

واضاف ان “وضع الاكراد جيد جداً ولا يوجد من يفرض عليهم تطبيق الدستور والقانون، خاصة ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قريب جداً من مسعود بارزاني”.

واشار جعفر إلى أن “اهالي كركوك يرفضون عودة البيشمركة والاسايش، ويعدون المحافظة تابعة الى الحكومة الاتحادية في بغداد، كما ان اكثر من نصف الاكراد الموجودين في كركوك يقفون الى جانب العرب والتركمان في هذا الرفض”.