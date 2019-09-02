المرصد النيابي العراقي: أكثر من ثلث الاعضاء لا يحضرون جلسات البرلمان

وثق مخالفاته لنظامه الداخلي

بغداد – الصباح الجديد:

وثق المرصد النيابي العراقي سابقة وصفها بالخطيرة ارتكبتها رئاسة مجلس النواب بامتناعها عن نشر غيابات أعضائه، فيما اشر على المجلس ارتكابه مخالفات أخرى لنظامه الداخلي، اذ نشر المرصد امس الاثنين، تقريره الخاص بتوثيق ومراقبة أداء مجلس النواب للفصل الثاني من السنة التشريعية الاولى للدورة الحالية.

وذكر التقرير، أن “رئاسة مجلس النواب وفي سابقة خطيرة، امتنعت عن نشر غيابات الاعضاء في مخالفة صريحة للمادة (١٨) من النظام الداخلي، التي توجب نشر غيابات وحضور الأعضاء على موقع المجلس الرسمي وفي احدى الصحف”، مبينا ان “فريق المرصد اضطر إلى اعتماد معدل حضور الأعضاء في جلسات المجلس ليتمكن من استخلاص معدل الغياب، والذي بلغ تقريباً (128) نائبا في كل جلسة، مما يعني ان اكثر من ثلث الاعضاء لا يحضرون جلسات المجلس”.



وسجل التقرير «على البرلمان استمراره بعدم التصويت على حساباته الختامية، في مخالفة مستمرة للمادة (١٤٣) من نظامه الداخلي، فضلاً عن عدم تضمن أداءه الرقابي أي عملية استجواب لأي من أعضاء السلطة التنفيذية.

وفي مجال عمل اللجان أشار التقرير إلى «استمرار المجلس بعملية توزيع الأعضاء على اللجان البرلمانية من دون محددات، حيث وجد أن بعض اللجان فيها (24) نائباً، بينما البعض الآخر لم يكتمل الحد الأدنى من عدد أعضاءها، فعدد أعضاء لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، ولجنة المرأة والاسرة والطفولة تتكون من(5) أعضاء فقط».

واشار التقرير إلى «النقص في تسمية رؤساء اللجان ونوابهم والمقررين، وكانت المحصلة وجود نقص في تسمية رئيس لستة لجان، وفي تسمية نائب رئيس لثمانية لجان، وفي تسمية مقرر لجنة لتسعة لجان».

كما لفت التقرير إلى «افتقار النظام الداخلي في مادته (75) إلى آلية تضبط التصويت داخل اللجان المكونة من عدد زوجي من الأعضاء وكيفية الترجيح في حال تساوي المصوتين».

وفيما يتعلق بالاداء التشريعي بين التقرير أن «الحركات التشريعية بلغت (110) حركة تضمنت (59) عملية قراءة أولى، و(32) عملية قراءة ثانية، و(19) عملية تصويت».