الحكومة لم تفلح بخفض الاعتماد على النفط وفشلت في تنفيذ بنود الموازنة الاستثمارية

الاقتصاد النيابية:

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الاحد، الحكومة الى وضع ستراتيجية لحماية المنتج المحلي وانهاء البطالة المتزايدة في العراق، مشيرة الى ان الحكومة فشلت في تنفيذ اغلب بنواد الموازنة الحالية في مجال الاستثمار.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحافي، ان “موازنة العام المقبل ستتضمن تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار في مجال الصناعة والزراعة من اجل تخفيض الاعتماد على النفط والاسعار العالمية”.

واضافت ان “موجة السخط الشعبي والشبابي في تزايد للمطالب في توفير فرص عمل في القطاع الحكومة وهو ما يتطلب وقفة جادة من البرلمان والحكومة لتحسين واقع المصانع وتشغيلها فضلا عن زيادة الانفاق على الزراعة”.

واوضحت جودت ان “الحكومة فشلت في تنفيذ بنود الموازنة الحالية بخصوص تخفيض الاعتماد على النفط برغم تحقيق انجازات في مجال الزراعة الا انها لم تفلح في تحسين واقع المصانع وتحويلها الى جهات رابحة”.

مبينة ان “موازنة العام المقبلة ستتضمن زيادة دعم المنتج المحلي واضافة منتجات اخرى على قائمة المنع الحكومي للسماح لها بالتنافس في السوق المحلية سيما الصناعة الغذائية والزراعية”.