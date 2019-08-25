  • الأحد , 25 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • شؤون عراقية
  • الحكومة لم تفلح بخفض الاعتماد على النفط وفشلت في تنفيذ بنود الموازنة الاستثمارية

الحكومة لم تفلح بخفض الاعتماد على النفط وفشلت في تنفيذ بنود الموازنة الاستثمارية

شؤون عراقية
0 تعليق
18 views

الاقتصاد النيابية:

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أمس الاحد، الحكومة الى وضع ستراتيجية لحماية المنتج المحلي وانهاء البطالة المتزايدة في العراق، مشيرة الى ان الحكومة فشلت في تنفيذ اغلب بنواد الموازنة الحالية في مجال الاستثمار.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح صحافي، ان “موازنة العام المقبل ستتضمن تخصيص مبالغ ضخمة للاستثمار في مجال الصناعة والزراعة من اجل تخفيض الاعتماد على النفط والاسعار العالمية”.
واضافت ان “موجة السخط الشعبي والشبابي في تزايد للمطالب في توفير فرص عمل في القطاع الحكومة وهو ما يتطلب وقفة جادة من البرلمان والحكومة لتحسين واقع المصانع وتشغيلها فضلا عن زيادة الانفاق على الزراعة”.
واوضحت جودت ان “الحكومة فشلت في تنفيذ بنود الموازنة الحالية بخصوص تخفيض الاعتماد على النفط برغم تحقيق انجازات في مجال الزراعة الا انها لم تفلح في تحسين واقع المصانع وتحويلها الى جهات رابحة”.
مبينة ان “موازنة العام المقبلة ستتضمن زيادة دعم المنتج المحلي واضافة منتجات اخرى على قائمة المنع الحكومي للسماح لها بالتنافس في السوق المحلية سيما الصناعة الغذائية والزراعية”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة