الأرجنتين تستعد لموقعة فرنسا.. السبت

موسكو ـ وكالات:

عاش المنتخب الأرجنتيني، ساعات من النشوة بعد فوزه، أمس الأول، على نيجيريا والعبور بصعوبة بالغة إلى ثمن نهائي مونديال روسيا 2018، لكنه استعاد أمس الهدوء، وبدأ في الاستعداد لمباراته القوية أمام فرنسا، يوم السبت المقبل، في مدينة كازان الروسية.

وأثار الانتصار الذي حققه منتخب الأرجنتين (2-1) على نيجيريا بهدف قاتل للمدافع ماركوس روخو (ق 86)، فرحة عارمة في نفوس لاعبي التانجو، وعشرات الآلاف من الجماهير التي زحفت وراء الفريق في ملعب سان بطرسبرج الذي استضاف اللقاء، بعد أن عاشوا لحظات من الرعب من شبح الخروج من الدور الأول للمونديال.

واستمرت أجواء الفرحة الكبيرة بالمرور إلى أول الأدوار الإقصائية للمونديال طوال مدة رحلة عودة الفريق إلى المطار للعودة إلى معسكره في مدينة برونيستي.. وردد اللاعبون أهازيج الانتصار خلال عودتهم إلى المطار في إحدى الحافلات، حيث قالوا: «الفوز بكأس العالم هو أكثر شيء أرغب فيه. اللاعبون سيبذلون حياتهم في كل مباراة».

ولدى المنتخب الأرجنتيني 3 أيام فقط؛ للاستعداد لمباراتهم المرتقبة أمام فرنسا، صاحبة المركز الأول بالمجموعة الثالثة، وإحدى الدول المرشحة للفوز بالمونديال.

من جانبه، كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تميمة الحظ، التي ارتداها، خلال مباراة منتخب بلاده، أمام نظيره النيجيري.. وأكدت صحيفة فرانس فوتبول أن ميسي ارتدى «رباط أحمر» على قدمه اليسرى، خلال مباراة الأرجنتين ونيجيريا، وذلك للابتعاد عن الحظ العاثر، الذي يواجه البرغوث في المونديال.

وأضافت أن هذا الرباط جاء من والدة أحد الصحفيين الأرجنتينيين، حيث أرسلته كهدية لميسي، للابتعاد عن الحظ العاثر، الذي يرافقه خلال كأس العالم.ونشر الصحفي راما بانتروتو، مقطعا مصورا، وهو برفقة ميسي عقب المباراة، وأظهر الأخير له، الرباط على قدمه، ما جعل الصحفي، يشعر بالسعادة بهذه الوقعة.وكتب راما، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، إنه سعيد لما فعله ميسي، مشيرًا إلى أن والدته كانت السبب في ذلك الأمر.