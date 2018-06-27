كوريا الجنوبية تركل بطل العالم خارج المونديال

السويد تكتسح المكسيك وترافقها لدور الـ 16

موسكو ـ وكالات:

ودع المنتخب الألماني، حامل لقب نسخة 2014، بطولة كأس العالم روسيا 2018، في مفاجأة مدوية، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب “كازان” ضمن منافسات الجولة الختامية بدور المجموعات بمونديال روسيا.

سجل هدفي المنتخب الكوري كيم يونج جون (92)، وسون هيونج مين (96)، ليتأكد تأهل السويد في الصدارة والمكسيك كوصيف عن المجموعة السادسة.

ويُعد هذا الانتصار هو الأول للمنتخبات الآسيوية على الماكينات في تاريخ كأس العالم.وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن المنتخب الألماني تلقى هدفين في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ولم يستطع المنتخب الألماني كسر اللعنة الملازمة لصاحب لقب كأس العالم في السنوات الماضية، وخرج من الدور الأول في مونديال روسيا 2018.وودع أبطال الـ3 نسخ الأخيرة من المونديال، البطولة التي تلي فوزهم باللقب، من الدور الأول.

وفازت إيطاليا بمونديال 2006 وودعت نسخة 2010 من الدور الأول، وكذلك فعلت إسبانيا في 2014 بعدما اقتنصت لقب 2010، واليوم سارت ألمانيا على نفس الخطى. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب الألماني من دور المجموعات، منذ عام 1938.

ومنذ الخروج من الدور الأول في عام 1938، كان أسوا رقم لمنتخب ألمانيا في كأس العالم، هو التوديع من الدور الثاني، وذلك في نسخة عام 1978.

من جانبه، اكتسح المنتخب السويدي نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة، أمس، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، لمونديال 2018.

وسجل أهداف المنتخب السويدي، لودفيج أوجوستينسون في الدقيقة “50”، وأندرياس جرانكفيست من ركلة جزاء في الدقيقة 62″، وكان الثالث من توقيع المكسيكي إدسون ألفاريز، بالخطأ في مرمى فريقه، بالدقيقة “74”.

واحتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الوصيف المكسيكي، بعد توديع ألمانيا، حاملة اللقب، للبطولة بالهزيمة أمام كوريا الجنوبية (2-0).