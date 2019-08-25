قائممقام سنجار يناشد الحكومة والمجتمع الدولي انقاذ الايزيديات في مخيم الهول السوري

اثر قتل نساء داعش فتاة مختطفة

نينوى ـ الصباح الجديد:

ناشد قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى النائب السابق عن المكون الايزيدي محما خليل علي آغا، امس الاحد الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لانقاذ الايزيديات في مخيم الهول في سوريا ، مشيرا الى ان الايزيديات في هذا المخيم يتعرضن للضرب والاهانة.

وقال علي آغا في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه ان هذا المخيم الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية والمنظمات الإنسانية، تمارس فيه انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بحق الاسيرات الايزيديات اللاتي يتعرضن للضرب والاهانة تحت أنظار المنظمات الدولية، فضلا عن منعهن العودة الى ذويهم ، مبينا ان هذا الأمر يعد نقطة سوداء في حق هذه المنظمات الدولية التي تغض النظر عن هذه الانتهاكات، فاذا كان اهتمام هذه المنظمات بالإنسان، فكان الأولى بها خلاصهم من الظلم .

واضاف ان ما يؤسف له هو غياب الحكومة العراقية عن هذا الأمر، مشيرا الى انه على الحكومة العراقية ان تتحرك بهذا الاتجاه، واذا لم نجد منها اي تحرك او اهتمام فعلى المرجعيات والمجتمع الايزيدية والشعب العراقي التحرك من منطلق حرصها والضغط على الحكومة العراقية حتى لو تطلب إقامة دعاوى قضائية ضدها وضد المنظمات الدولية والإنسانية .



لكن خليل عول على حكومة إقليم كردستان في هذا الاتجاه وقال مثلما قامت حكومة الاقليم بالسابق بتحرير 3500 ايزيدي نناشدها بالعمل على تخليض اخواتنا وامهاتنا الايزيديات من هذا الظلم والتحرك سريعا لانهاء هذا الملف .

وطالب المرجعيات الايزيدية بالتحرك ويصلوا أصواتهم إلى كل العالم وبجميع الوسائل ومنها الخروج بتظاهرات والكف عن التفرقة فيما بينهم وتأجيل مشكلاتهم ، مستنكرا السكوت الدولي عن هذه الانتهاكات الصارخة بحقوق الانسان ، وان إحدى المفارقات الغريبة ان تقوم هذه المنظمات بنقل عائلات الدواعش وفرزهم في حين أنهم يسكتون عن نقل ضحايا داعش .

وأفادت وسائل اعلام يوم الخميس الماضي بمقتل فتاة مختطفة من المكون الإيزيدي على يد نساء تنظيم داعش الإرهابي في سوريا داخل مخيم للنازحين.