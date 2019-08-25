منفذ طريبيل الحدودي يحقق 1.5 مليار دينار ايرادا يومياً

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت الهيئة العامة للجمارك امس الاحد تسجيل اكثر من مليار ونصف المليار دينار كايراد يومي في مركز جمرك طريبيل الحدودي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن منفذ طريبيل يسجل مليار دينار ونصف ايرادا يوميا ، مبينة ان استمرار التزايد في معدلات الأيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الجمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها ملاكاتها العاملة هناك فضلا عن الأدارة المتميزة خلال الفترة الحالية .

واضافت ان ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية رغم التحديات والمعوقات والنقص الحاد بأعداد الموظفين المؤهلين وانعدام أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الجمركي.