العراق والاردن يوقعان اتفاقا للاستعمالات السلمية للطاقة الذرية

الصباح الجديد ـ وكالات:

وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية ووزارة التعليم العالي العراقية بروتوكول تعاون في مجال بحوث الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية وإنتاج النظائر المشعة.

وأفادت وكالة “بترا” الاردنية الرسمية بأن رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا العراقي قصي عبد الوهاب السهيل وقعا بروتوكول تعاون في مجال البحوث المتعلقة بالاستعمالات السلمية للطاقة الذرية وإنتاج النظائر المشعة من المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب.

وأفادت بأن البروتوكول يتيح الفرصة لتدريب وإعداد الملاكات البشرية العراقية في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.



ووصف خالد طوقان الخطوة بـ»الإيجابية» التي تؤسس للتعاون بين البلدين على المدى القريب والمتوسط في مجال استعمال الطاقة النووية ، مؤكدا على متانة العلاقة بين البلدين وعلى أهمية تعزيز التعاون في جميع المجالات ومنها تزويد السوق العراقية بالنظائر المشعة الطبية والصناعية لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة في العراق.

ولفت المسؤول الاردني إلى أهمية مفاعلات البحوث النووية في بناء القدرات البشرية مثل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب ودوره المحوري في تدريب المهندسين النوويين، إضافة إلى بناء القدرات في مجال عمليات الترخيص.

من جهته، أبدى وزير التعليم استعداده للتعاون في مجالات تصدير مادة نظير «اليود المشع – 131» لاستعماله لأغراض الطب النووي التشخيصي والعلاجي وعلى شكل محلول أو كبسولات وبالنشاط الإشعاعي المطلوب.

يشار إلى أن الأردن أنتج وبجهود محلية بحتة نظائر «اليود 131-I» و»المولبيديوم 99-Mo» و»الأيريديوم 192-Ir» المشعة من المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، ضمن شروط الرخصة التشغيلية الممنوحة للمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.