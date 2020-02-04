“النار الازلية لحياتي”.. عرض مسرحي هولندي لمؤلف وممثل من العراق

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الصباح الجديد – بغداد:

عمل فني كبير يطوف مسارح المدن الهولندية طوال العام الحالي 2020 وفي أماكن متعددة، حيث يشهد الوسط الثقافي الهولندي عرضا مسرحيا يجمع بين ثناياه ولأول مرة عوالما مختلفة، بدءا من مؤلفه العراقي، ومرورا بمشاركة فنانين من عشرات البلدان، وانتهاء بمخرجه الهولندي المعروف فلورس فان دلفت.

العرض المسرحي يحمل عنوان (كيف أوقدت النار الازلية لحياتي؟) المستلهم من رواية بالعنوان نفسه باللغة الهولندية للشاعر والروائي العراقي “رضوان الخالدي”، فضلا عن مساعد المخرج “فنست فاينفوزن”.

مصمم الرقصات والغوريغراف الفنانين (ايمو كريكو، وبيتر سخولتن) بمرافقة فرقة “الاندلس” الموسيقية.

العرض الأول لهذه المسرحية سيقدم خلال الشهر الجاري وتحديدا يوم 13 منه على خشبة المسرح الوطني الهولندي “ستادس سخاوبورخ”، في قلب العاصمة الهولندية امستردام، لفرقة Wat we doen وسيستمر حتى نهاية شهر نيسان المقبل في عدد كبير من المدن الهولندية.

تتناول المسرحية حياة لاجئ عراقي يهرب من بلده بسبب الحرب ليختار الحياة وسط جنة باردة، حيث مخيم اللاجئين الذي أرغم على البقاء فيه أكثر من سبع سنوات بانتظار الحصول على قرار الإقامة ليستقر في هولندا. وسط هذا الانتظار كان يحلم بأشياء كثيرة من حبيبة شقراء وسكن وعمل، وفي جو مسرحي ساخر تجري احداث كثيرة مدهشة تجتمع فيها الموسيقى، الغناء، والرقص، وعالم غني بالألوان والفكاهة المسرحية، وهذه العناصر تشكل في النهاية عرضا مسرحيا ضخما ، بتقنيات مسرحية جديدة ومبتكرة، يشارك في تنفيذها عدد كبير من الممثلين يبلغ 50 ممثلا من 25 بلدا، و من شتى الجنسيات العربية والاجنبية.

يقول الفنان المسرحي المغترب صالح حسن فارس: اختياري لهذا العمل جاء بعد اختبار استطعت اجتيازه، وهذه هي المرة الأولى التي اعمل مع هذه الفرقة الهولندية ومخرج المسرحية الذي اخرج العديد من الأعمال المسرحية. وكما عرفتم ان العمل سيعرض في اغلب مدن هولندا، ويعتمد على الحوار والرقص والغناء والموسيقى العربية التي ستعزف امام الجمهور بشكل حي”.