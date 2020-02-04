من باريس” إلى “بروج”.. أحلى الاوقات

الصباح الجديد – وكالات:

يبحث كل زوجين عن وجهات سياحية مليئة بالرومانسية والهدوء لقضاء أجمل عيد حب يحتفل به العالم كل عام يوم 14 فبراير شباط، فمن هي اجمل المدن التي يمكن ان تحتفل مع اي زوجين بهذه المناسبة؟

تشتهر باريس بأنها مدينة الحب والرومانسية لطبيعتها الخاصة الساحرة، وتتميز في شهر فبراير شباط باعتدال مناخها، فيمكن المشي في شوارعها الهادئة وزيارة المزارات السياحية الجميلة، وأبرزها متحف اللوفر و المشي أسفل الشانزليزية وبرج اللوفر.

وتعد مدينة إشبيلية في إسبانيا الاختيار الامثل لقضاء إجازة عيد الحب فيها فهي مليئة بالمناظر الطبيعية الفريدة و الهندسة المعمارية الرائعة ويمكنك التقاط بعض الصور الرومانسية فيها التي لا تنسى .

وفي ايطاليا يطلق على مدينة فيرونا “مدينة روميو وجولييت”، لأنها شهدت أحداث تلك القصة الرومانسية الشهيرة حول العالم، فهي بالطبع مدينة مثالية لقضاء عيد الحب.

وفي بلجيكا تعد مدينة بروج مدينة مليئة بالرومانسية والحب ولأنها صغيرة وهادئة فهي مدينة مثالية لقضاء أي زوجين إجازة عيد الحب فيها، والتي تشتهر بالفطائر اللذيذة.