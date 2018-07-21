حفل ضخم لأصالة في عيد الأضحى المقبل

الصباح الجديد – وكالات:

اعلنت المطربة السورية أصالة نصري عن مفاجأة لكل محبيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اذ نشرت صورة جديدة لها، وعلّقت عليها قائلة “قريبًا”، في إشارة الى حفلة ستقيمها بمناسبة عيد الأضحى.

وستلتقي أصالة جمهورها ومحبيها في حفلة ضخمة في عيد الأضحى، وأعلنت عن تاريخها الذي سيصادف يوم الثالث والعشرين من شهر اب أغسطس المقبل، مؤكّدة أنها ستعلن كل التفاصيل عنه خلال الأيام المقبلة.

وكان آخر ألبومات أصالة بعنوان “مهتمة بالتفاصيل” الذي تم طرحه العام الماضي وتضمن ثلاث عشرة أغنية وهي “أنــا بتخــان”، و “كل ما تفتكره”، و “هايقولك”، و”ميـن فينـا”، و”شو بدك”، و”يوم الرحيل”، و”مهتمة بالتفاصيل”، التي اختارتها عنوانا لألبومها و “يا عالم”، و”رجع الفرح”، و”كام مرة”، و”كفاية كلمة” و”قاصد إيه” و”صندوق صغير”.