إيقاف عرض أغلى فيلم صيني في التاريخ

الصباح الجديد – وكالات:

سحبت شركة إنتاج صينية فيلم “أسورا” بعد يومين فقط من العرض الأول له في صالات السينما الصينية.

وبلغت عائدات الفيلم يومي عطلة نهاية الأسبوع 49 مليونا ين (7.3 مليون دولار)، ما عده المنتجون فشلا في شباك التذاكر، وسحبوه من العرض.

وبرر القائمون على الفيلم انخفاض العائدات في شباك التذاكر، إلى تعليقات فريق من المتصيدين على الإنترنت، أفسدوا تقييم “أسورا” بمنحه تعليقات سلبية ودرجات تقييم منخفضة.

ويتحدث فيلم “آسورا” عن راعٍ تقمص شخصية آلهة الحرب أسورا (واحدة من ثمانية آلهة بوذية للحماية، تتصف بالتكبر والفخر والعدوانية، وولادة الإنسان على شكل آلهة أسورا، تعد من القدر السيئ للإنسان في العقيدة البوذية).

وفي وقت سابق، أعلن أن الفيلم هو الأغلى تكلفة في تاريخ السينما الصينية، بميزانية بلغت 750 مليون ين (112 مليون دولار).