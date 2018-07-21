العراق يباشر ربط الشركات خدمة الأنترنت ببوابات النفاذ الدولية

بغداد – الصباح الجديد :

باشرت الملاكات الهندسية في وزارة الاتصالات بعمليات ربط الشركات المزودة للسعات الواردة للعراق وبما يقارب 70% بمشروع بوابات النفاذ الدولية للأنترنت (Gate way ).

وقال المستشار الإعلامي لوزير الاتصالات والناطق الرسمي باسم الوزارة حازم محمد علي في بيان، تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم السبت، ان” العمل مازال جاري لاستكمال ربط باقي السعات لإدخالها في المنظومة، وذلك ضمن سعيها الدائم بإتخاذ خطوات مهمة الهدف منها تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.

واكد على” ضرورة الربط الذي تمر من خلاله سعات الانترنت الواصلة للمستهلك، حيث ستكون تحت إشراف وإدارة الوزارة والحكومة العراقية ، وهذا ما ينعكس على جودة الخدمة من ناحية الاستقرار والثبوتية ، وبالتالي يكون من السهل تحديد العارضة ومعالجة أي خلل أو قطع بأسرع وقت ممكن، خاصة وقد عانى المستخدمين في الاونة الأخيرة من قطوعات وتذبذب الخدمة”.

وأضاف ان” البوابات تساهم في تعزيز الأمن الوطني العراقي عن طريق مراقبة السعات الداخلة للبلد من قبل لجان مشتركة من وزارة الإتصالات وبالتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات؛ لمعرفة مصادر الخدمة المتوفرة بالإضافة إلى الحد والقضاء على عمليات تهريب السعات، كما تقوم الجهات العليا بمتابعة الموضوع ومحاسبة الشركات الغير ملتزمة والتي تجهز الأنترنت بشكل غير قانوني عن طريق فرض عقوبات شديدة في حال مخالفتها للتعليمات والقرارات الحكومية”.